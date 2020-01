नई दिल्लीः ईरान ने अपने जनरल कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिका से युद्ध का ऐलान कर दिया है. ईरान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध के संकेत क्योम शहर स्थित ऐतिहासिक मस्जिद जामकरन में लाल झंडे को फहरा कर दिया. बता दें कि ईरान में लाल झंडे का मतलब युद्ध का ऐलान करना होता है.

आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इसका बदला लेने की धमकी दी थी और ठीक इसके बाद ईरान ने ईराक स्थित अमेरिकी दूतावास में मिसाइल से हमले किए थे. अमेरिका ने ईरान की इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया और इसके बाद ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब वह कुछ ऐसा कदम उठाता है तो उसको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे.

अमेरिका ने ईरान से कहा कि उसके 50 ठिकाने निशाने पर हैं और यदि ईरान किसी भी तरह से अमेरिकी नागरिक या फिर अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो ये सभी ठिकाने नष्ट कर दिए जाएंगे.

Declaration of war:

For the first time in history a red flag has been raised on top of the Jamkaran mosque in the Iranian city.

The red flag raised during a ceremony for Qassem Soleimani in a declaration they are ready for war.#Soleimani#IranWar #Trumppic.twitter.com/3abkCzGY9j

— ~Marietta (@MariettaDaviz) January 5, 2020