By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Iran War: ईरान ने निकाला अपना सबसे घातक हथियार, पहली बार किया 'खैबर शेकन' मिसाइल का इस्तेमाल, जानिए क्या है इसकी खासियत
Khyber Shaken ballistic missile: 'खैबर शेकन' को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है. यह 15 मिनट से कम समय में फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है. इसके वॉरहेड का वजन 550 से 600 किलोग्राम तक होता है.
Iran-Israel War: अमेरिका-इजरायल से जारी जंग में ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल उतार दी है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बताया है कि “ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4” के तहत आज नए हमले किए गए. IRGC ने बताया है कि ताजा हमले सॉलिड-फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके एयरोस्पेस डिवीजन द्वारा विकसित की गई नई मिसाइल से किए गए. IRGC के अनुसार, इजरायल में मिलिट्री ठिकानों पर खैबर शेकन’ मिसाइलों से हमला किया गया.
क्या होती है सॉलिड-फ्यूल मिसाइल
लिक्विड-फ्यूल मिसाइलों में हमले से पहले ईंधन भरना पड़ता है. जबकि सॉलिड-फ्यूल मिसाइलों में फ्यूल रॉकेट के अंदर ही स्टोर होता है. पुरानी तकनीक वाली लिक्विड-फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च के लिए तैयार करने में समय लगता है. इसे खुले इलाके में लंबे समय तक रहना पड़ता है जिससे दुश्मन के लिए निशाना बनाना आसान हो जाता है. वहीं सॉलिड-फ्यूल मिसाइलों को कम तैयारी के साथ जल्दी फायर किया जा सकता है.
‘खैबर शेकन’ मिसाइल की ताकत जानिए
‘खैबर शेकन’ एक सॉलिड-फ्यूल, मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे IRGC एयरोस्पेस फोर्स ने बनाया है. इस मिसाइल को दूर से मजबूत लक्ष्य पर हमला करने के लिए बनाया गया है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, ‘खैबर शेकन’ की रेंज 1,450 किलोमीटर है. यह मिसाइल आसानी से पश्चिमी ईरान से दागने पर इजरायल पहुंच सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत मैनूवरेबल वॉरहेड से लैस होना है.
सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय ट्रैजेक्ट्री पर चलती हैं लेकिन, ‘खैबर शेकन’ लक्ष्य तक पहुंचने से पहले जिग-जैग करती है जिससे एयर डिफेंस के लिए इसे ट्रैक कर के रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. यह मिसाइल अपने साथ एक से ज्यादा वॉरहेड ले जा सकती है. ‘खैबर शेकन’ लगभग 4 मीटर लंबी है और इसका वजन 1,500 किलोग्राम है. ‘खैबर शेकन’ 19,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच सकती है.
मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है
‘खैबर शेकन’ को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है. यह 15 मिनट से कम समय में फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है. इसके वॉरहेड का वजन 550 से 600 किलोग्राम तक होता है. इस मिसाइल का पहला वर्जन ईरान ने साल 2017 में लॉन्च किया था. तब से अब तक इसमें कई अपग्रेड हुए हैं.
ईरान के पास और कौन सी मिसाइलें हैं?
ईरान का मिसाइल प्रोग्राम काफी विस्तृत है और इसमें शॉर्ट-रेंज और मीडियम-रेंज दोनों तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं. शहाब-3, इमाद, ग़दर-1, सेज्जिल और खेबर शेकन जैसी मिसाइलें ईरान को 500 से 2,000 किलोमीटर तक लक्ष्यों को निशाना बनाने की ताकत देती हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें