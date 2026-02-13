By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान की नई चाल से अमेरिका-इजरायल में हड़कंप, अपनी न्यूक्लियर साइट पर बना डाली ये कैसी संरचनाएं?
Iran Nuclear Site: ईरान अपनी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को मजबूत कर रहा है. इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका-इजरायल के हमले से सुरक्षित करना चाहता हो.
Iran Nuclear Site: 22 जून, 2025 को अमेरिका के बंकर बस्टर बमों ने ईरान की तीन साइटों पर काफी तबाही मचाई थी. इस बार ईरान ज्यादा सतर्क है और तीन न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को मजबूत कर रहा है. नई सैटेलाइट इमेज के एनालिसिस के आधार पर यह दावा किया गया है.
सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्टिविटी ऐसे समय में हो रही है जब ईरान और US अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई मिलिट्री कार्रवाई की धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नई डील पर सहमत नहीं होता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा.
पिकैक्स माउंटेन, नतांज और इस्फहान में निर्माण
इन तस्वीरों का सबसे पहले US के थिंक टैंक, इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी (ISIS) ने एनालिसिस किया था. इसमें माउंट कोलांग गाज ला – जिसे पिकैक्स माउंटेन भी कहा जाता है – पर टनल के एंट्रेंस को मजबूत किया जा रहा है. सैटेलाइट इमेज से यह भी पता चलता है कि हाल के हफ्तों में पास के नतांज़ न्यूक्लियर साइट और उत्तर में 125 किमी दूर इस्फ़हान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में रिपेयर का काम और डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है.
क्यों बनाई ये फेसिलिटी
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फैसिलिटी ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटी या ज़रूरी इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई हो सकती है, लेकिन इसका असली मकसद और यह ऑपरेशनल है या नहीं अभी साफ नहीं है.
क्या हुआ था जून 2025 में
ट्रंप ने कहा कि ईरान जून 2025 में न्यूक्लियर हथियार बनाने से बस एक महीने दूर है, जब उन्होंने तीन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का ऑर्डर दिया था, जहां पिछले साल इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा था. ट्रंप ने कहा कि हमलों ने ईरान की एनरिचमेंट कैपेसिटी को खत्म कर दिया था, लेकिन ईरानी अधिकारी एक नई साइट शुरू करने के बारे में सोच रहे थे.
पिकैक्स माउंटेन बच गया था उस वक्त
जून 2025 में US और इजराइली हवाई हमलों में पिकैक्स माउंटेन उन जगहों में से एक नहीं थी, जिस पर हमला किया गया था, लेकिन लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में मौजूद नतांज़ न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ था.
