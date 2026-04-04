  • Hindi
  • World Hindi
  • Iran Distrusts Pakistan Blow To Munir And Shehbaz Sharif Talks With America Postponed Know Why

ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, मुनीर-शाहबाज को दिया तगड़ा झटका, अमेरिका से बातचीत क्यों और कैसे टली, यहां जानिए

Iran-America Talks: पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद ये कबूल किया है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मध्यस्थता वार्ता के लिए पाकिस्तान आने को तैयार था. लेकिन आखिरी मिनट में ईरान के पीछे हट जाने के कारण यह दौरा आगे नहीं बढ़ पाया.

Published date india.com Published: April 4, 2026 11:36 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

US-Israel-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता कराने के लिए बेचैन पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है. ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है. ईरान ने प्रस्तावित बातचीत में शामिल होने से मना कर दिया है जिसके कारण इस्लामाबाद में अमेरिका के एक उच्च-स्तरीय दौरे की योजना को दो बार टालना पड़ा है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कबूला सच

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद ये कबूल किया है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मध्यस्थता वार्ता के लिए पाकिस्तान आने को तैयार था. लेकिन आखिरी मिनट में ईरान के पीछे हट जाने के कारण यह दौरा आगे नहीं बढ़ पाया. इस्लामाबाद में पत्रकारों के एक चुनिंदा समूह से बात करते हुए इशाक डार ने ये सच स्वीकार किया.

डार ने माना कि ईरान पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान बातचीत करने को लेकर हिचकिचा रहा है. उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि तेहरान ने प्रस्तावित मध्यस्थता के तरीके को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है. पिछले 10 दिनों में कम से कम दो मौकों पर ऐसा लगा कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता हो जाएगी लेकिन, ईरान पीछे हट गया.

ईरान को क्यों नहीं है पाकिस्तान पर भरोसा

ईरान, पाकिस्तान को अमेरिका के एक सहयोगी के रूप में देखता है. ईरान के विरोधी सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है. ईरान अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पाकिस्तान की जमीन पर नहीं भेजना चाहता क्योंकि उसके अपने अधिकारियों की हत्या होने का भी डर है. इसके अलावा ईरान को लगता है कि वार्ता में उलझाना अमेरिका की साजिश है और इसकी आड़ में नए हमलों की तैयारी की जा रही है.

भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट ने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया

इस बीच भारत के जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने पाकिस्तान की पोल खोली है. सुशांत सरीन ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि पाकिस्तान की मध्यस्थ या डाकिया बनने की कोशिश एक बेवकूफी है. सरीन ने कहा कि मिडिल ईस्ट की राजनीति तो बिहार की राजनीति से भी ज़्यादा पेचीदा है. भारत ने समझदारी दिखाते हुए अरब देशों का साथ दिया. लेकिन, ईरान से भी अपने रिश्ते खराब नहीं किए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सुशांत सरीन ने लिखा, “पाकिस्तानी तो असल में खुद को युद्ध में शामिल होने से बचाने के लिए ही आगे बढ़कर मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे. नतीजा यह हुआ कि UAE ने उनसे 3.5 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं. सऊदी अरब वाले भी उनसे नाराज हैं क्योंकि पाकिस्तानियों ने आपसी रक्षा समझौते के तहत किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है. अगर सऊदी अरब वाले अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex reserves) आधा रह जाएगा. ईरानियों को पाकिस्तान पर जरा भी भरोसा नहीं है. उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी उन्हें अमेरिका और इजरायल के हमलों का निशाना बनवाने की साजिश रच रहे हैं.”

ईरान ने सीजफायर प्रस्ताव भी खारिज किया

इस बीच ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीजफायर वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. ईरान की अर्ध सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने एक जानकार सूत्र के हवाले से बताया है कि यह प्रस्ताव गुरुवार को एक मित्र देश के जरिए ईरान को दिया गया था. फार्स के मुताबिक, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह प्रस्ताव इलाके में संकट के बढ़ने और ईरान की सैन्य क्षमता को कम आंकने की वजह से अमेरिकी फोर्स के लिए गंभीर दिक्कतें पैदा होने के बाद पेश किया गया

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.