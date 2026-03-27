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भारत के गुल्लक के जरिए दुनिया को दिखाया इंसानियत का सबूत, ईरान ने शेयर की प्यारी सी फोटो

भारत में ईरानी दूतावास ने भारतीय बच्चों के गुल्लक दान करने पर भावुक प्रतिक्रिया दी है. ईरान के दूतावास ने कहा कि इस मदद को वह कभी नहीं भूलेंगे.

Published date india.com Published: March 27, 2026 11:28 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
भारत के गुल्लक के जरिए दुनिया को दिखाया इंसानियत का सबूत, ईरान ने शेयर की प्यारी सी फोटो
ईरान के दूतावास ने X हैंडल से इस गुल्लक की फोटो शेयर की है.

ईरान इस वक्त अपने इस्लामिक सत्ता के अस्तित्व को बचाने के लिए इजरायल-अमेरिका से जंग लड़ रहा है. जंग को एक महीना हो चुका है. ईरान का ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है. एनर्जी फेसिलिटी साइट्स पर मिसाइल गिराए जा रहे हैं. यहां के स्कूल-कॉलेज, मॉल, ऑफिस, बाजार, पार्क सब बंद हैं. मिसाइल और बम की आवाज से बच्चे तो क्या बड़े भी सहम जाते हैं.लेकिन, ईरानी सत्ता के लिए जज्बा कायम है. इस मुश्किल घड़ी में ईरानी बच्चों का हाथ भारतीय बच्चों ने भी थाम रखा है.

ईरान ने सोशल मीडिया पर इसका एक सबूत भी दुनिया को दिखाया है. भारत में ईरानी दूतावास ने भारतीय बच्चों के गुल्लक दान करने पर भावुक प्रतिक्रिया दी है. ईरान के दूतावास ने कहा कि इस मदद को वह कभी नहीं भूलेंगे.

किसने डोनेट किया गुल्लक?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर समेत कई जगहों पर बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर ईरान के लिए पैसे दान किए हैं. ईरानी दूतावास ने इसकी एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है. ईरान ने कहा कि यह दया और समर्थन उनके लिए बेहद मायने रखता है. इसे हमेशा याद रखा जाएगा.

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ईरान का रिएक्शन?
ईरानी दूतावास ने कहा कि भारतीय बच्चों का अपनी गुल्लक दान करना ‘प्यार भरा तोहफा’ है, जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा. छोटे-छोटे बच्चों ने अपने छोटे हाथों से जो मदद दी, वह बेहद खास है. ये दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दिखाती है.

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मिसाइलों पर लिखा’थैंक यू इंडिया’
इसी बीच,ईरान ने इजरायल पर दागी गई मिसाइलों पर ‘थैंक यू इंडिया’ लिखकर आभार जताया है. ईरानी सेना के मुताबिक, यह मैसेज उन देशों के लिए बताया गया जिन्होंने ईरान के प्रति समर्थन दिखाया है.

अमेरिकी विदेश मंत्री बोले- ईरान जंग महीनों नहीं, हफ्तों में खत्म होगी
दूसरी ओर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही जंग महीनों नहीं, हफ्तों में खत्म हो सकती है और इसके लिए जमीनी सेना भेजने की जरूरत नहीं होगी. फ्रांस में G7 बैठक के बाद रुबियो ने कहा कि अमेरिका बिना ग्राउंड ट्रूप्स के अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर सकता है. उन्होंने कहा कि जंग खत्म होने के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी होगा.

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ईरान जंग में 303 अमेरिकी सैनिक घायल
ईरान के साथ जारी युद्ध में अब तक 303 अमेरिकी सैनिक घायल हुए. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक घायल सैनिकों में 75% से ज्यादा को ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी हुई. 303 में से 273 सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं, जबकि 10 सैनिक अभी भी गंभीर हालत में हैं. अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर चोटें ईरान के ड्रोन हमलों के कारण हुई हैं.

ईरान में 92 हजार से ज्यादा नागरिक इमारतों को नुकसान
अमेरिका-इजरायल हमलों के बीच ईरान में भारी तबाही हुई है. ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक, देशभर में 92 हजार से ज्यादा नागरिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है. रिपोर्ट के अनुसार, कुल 92,662 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में रिहायशी घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं. हमलों में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी प्रभावित हुए हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसके अलावा, राहत सेवाओं से जुड़े कई सेंटर, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.

अमेरिका-इजरायल का ईरान के स्टील प्लांट्स पर हमला
मिडिल ईस्ट जारी जंग के बीच अमेरिका और इजरायल ने ईरान के दो बड़े स्टील प्लांट्स पर एयरस्ट्राइक की है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, इन हमलों में खुजेस्तान स्टील प्लांट और इस्फहान स्थित मोबारेकेह स्टील फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा. हमले के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया गया.

ईरान बोला- अमेरिका ने जमीनी सेना भेजी तो हालात नहीं संभाल पाएगा
ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने जमीनी सेना उतारी, तो हालात संभालना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, ऐसे में ईरान की जमीन पर उन्हें कैसे सुरक्षित रखेगा.

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने युद्धपोत और हजारों सैनिक तैनात कर रहा है और जमीनी कार्रवाई की चर्चाएं तेज हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि फिलहाल अमेरिका की जमीनी सेना भेजने की कोई योजना नहीं है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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