खामेनेई के अंतिम सफर पर दुनिया की नजर: अयातुल्ला के जनाजे में तेहरान से मशहद तक उमड़ेगी 2 करोड़ लोगों की भीड़, टूट सकता है 1989 का विश्व रिकॉर्ड

तेहरान नगर पालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईरान को अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 20 मिलियन शोक संतप्त लोगों के आने की उम्मीद है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/iran-expects-20-million-mourners-at-ayatollah-ali-khamenei-funeral-could-surpass-historic-1989-record-8435923/ Copy

क्या खामेनेई का अंतिम संस्कार बनेगा इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा? (image- IANS)

ईरानी सरकारी मीडिया और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के बयानों के अनुसार, दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार की रस्में लगभग 21 जून तक पूरी होने की उम्मीद है, और उन्हें मशहद में स्थित इमाम रज़ा दरगाह के पास दफनाए जाने की योजना है. यह स्थान खामेनेई की उस कथित इच्छा को पूरा करता है कि उन्हें शिया इस्लाम की सबसे पवित्र हस्तियों में से एक के बगल में दफनाया जाए. अधिकारियों का अनुमान है कि इन कई दिनों तक चलने वाली रस्मों के दौरान तेहरान, कोम और मशहद में 2 करोड़ (20 मिलियन) तक शोक मनाने वाले लोग इकट्ठा हो सकते हैं.

तीन दिवसीय शोक कार्यक्रम की योजना

ptcnews.tv की खबर के मुताबिक, ईरानी अधिकारियों ने सार्वजनिक शोक, अंतिम दर्शन और विदाई समारोहों के लिए तीन दिन तय किए हैं. मुख्य अंतिम संस्कार सेवा तेहरान में शुरू होने और कम से कम 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है; इसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कोम से होते हुए अंततः मशहद ले जाया जाएगा, जहाँ उसे दफनाया जाएगा.

तेहरान नगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया कि अंतिम संस्कार के जुलूस दोनों पवित्र शहरों से होकर गुजरेंगे, जिसके बाद शिया मुस्लिम जगत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक, इमाम रज़ा दरगाह में अंतिम रूप से दफनाया जाएगा.

मृत्यु के तुरंत बाद ही दफनाने का विधान

खामेनेई की मृत्यु और अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं के बीच इतना लंबा अंतराल इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार बेहद असामान्य है; इन रीति-रिवाजों के तहत आमतौर पर मृत्यु के तुरंत बाद ही दफनाने का विधान होता है. ईरानी अधिकारियों ने पहले इस देरी का कारण युद्ध के दौरान पैदा हुई बाधाओं और अपेक्षित भीड़ को संभालने से जुड़ी अभूतपूर्व लॉजिस्टिक (प्रबंधकीय) चुनौतियों को बताया था.

खामेनेई की मृत्यु 28 फरवरी को एक संयुक्त अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में हुई थी; यह हमला संघर्ष के पहले ही दिन तेहरान स्थित उनके कार्यालय-सह-आवास पर किया गया था. खबरों के अनुसार, इस हमले में उनका पूरा परिसर तबाह हो गया था और उनके परिवार के कई सदस्यों की जान चली गई थी. उनकी आयु 86 वर्ष थी और उन्होंने तीन दशकों से भी अधिक समय तक ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य किया था.

उत्तराधिकारी ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी है

खामेनेई की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी चुना गया. हालाँकि, देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक पद को संभालने के बाद से, मोजतबा खामेनेई ने खुद को काफी हद तक सार्वजनिक सुर्खियों से दूर रखा है और वे बहुत कम मौकों पर ही सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं. अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ 1989 के ऐतिहासिक जमावड़े को भी पीछे छोड़ सकती है

अयातुल्ला रूहुल्लाह के जनाजे में 1 करोड़ लोग हुए थे शामिल

अधिकारियों का मानना ​​है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में जुटने वाली भीड़, जून 1989 में इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के अंतिम संस्कार के दौरान देखी गई भारी भीड़ की बराबरी कर सकती है, या उससे भी आगे निकल सकती है. उस अंतिम संस्कार में अनुमानित 1 करोड़ (10 मिलियन) लोग शामिल हुए थे, और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे किसी देश की आबादी के अनुपात में अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली अब तक की सबसे बड़ी भीड़ के तौर पर मान्यता प्राप्त है. लोगों की इस भारी भीड़ के कारण अफरा-तफरी मच गई थी, और भगदड़ के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हज़ारों लोग घायल हो गए थे.