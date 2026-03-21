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Iran Fired Medium Range Ballistic Missiles At Diego Garcia American Base

ईरान ने असली ताकत छुपा के रखी है? 4,000 किमी दूर डिएगो गार्सिया पर दागी मिसाइलें, अमेरिका के लिए कितना अहम है ये सैन्य ठिकाना

डिएगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक अहम लॉजिस्टिक्स और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूद है. यह अमेरिका के भारी बमवर्षक विमानों और निगरानी विमानों का ठिकाना है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Iran launch missiles toward Diego Garcia: अमेरिका के साथ जारी जंग के बीच ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी-ब्रिटिश सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दागी हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, दो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से इस द्वीप को निशाना बनाया गया. डिएगो गार्सिया ईरान से लगभग 4,000 किमी दूर है. ईरान के इस कदम के कदम के बाद कहा जा रहा है कि इसके पास ऐसी अघोषित क्षमताएं हैं जिनके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं है.

क्यों अमेरिका की चिंता बढ़ी?

ईरान के बारे अभी तक यही पता था कि इसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 2000 से 2500 किमी है. लेकिन, अब ईरान ने सार्वजनिक रूप से घोषित सीमा से दोगुनी दूरी पर हमला करने का प्रयास किया है. इस कदम के बाद कहा जा रहा है कि ईरान ने संभवतः मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें (IRBM) विकसित कर ली हैं जो हिंद महासागर और यहां तक कि दक्षिणी यूरोप में भी मार कर सकती हैं.

अमेरिका के लिए क्यों अहम है डिएगो गार्सिया?

डिएगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक अहम लॉजिस्टिक्स और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूद है. यह अमेरिका के भारी बमवर्षक विमानों और निगरानी विमानों का ठिकाना है. इस द्वीप पर अमेरिका के B-52 बॉम्बर और F-15 जैसे लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं.

डिएगो गार्सिया द्वीप की भौगौलिक स्थिति इसे विशेष बनाती है. ये द्वीप भारत से लगभग 1,800 किमी दक्षिण में है. डिएगो गार्सिया मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम के स्वामित्व वाला द्वीप है. हिंद महासागर में चागोस द्वीपसमूह का हिस्सा डिएगो गार्सिया दक्षिण एशिया में अमेरिकी सेना को बढ़त दिलाता है. यहां से अमेरिकी सेना चीन और भारत समेत पश्चिम एशिया पर नजर रखती है.

1965 में ब्रिटेन ने मॉरीशस से चागोस द्वीपसमूह को अलग किया था और 1966 में इसे अमेरिका को 50 साल के लिए पट्टे पर दे दिया. बाद में अमेरिकी लीज को बढ़ा कर 2036 तक कर दिया गया. 1970 के दशक में अमेरिका ने यहां एक हवाई अड्डा बनाया और अपनी नेवी के लिए एक अहम ठिकाने के रूप में विकसित किया. यहीं से अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक युद्ध के समय भी सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम दिया था. इस द्वीप पर गहरे पानी में USS वेस्ट वर्जीनिया जैसी परमाणु पनडुब्बियों की भी गुप्त तैनाती है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, डिएगो गार्सिया पर 12,000 फीट लंबा रनवे है. यहां भारी सैन्य परिवहन विमान, लड़ाकू विमान और B-52, B-2 जैसे बमवर्षक आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं. यहां लगभग 1,700 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. अगर ईरान इस द्वीप को निशाना बनाने में सफल होता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है.

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ईरानी मिसाइलों का क्या हुआ?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की तरफ से दागी गईं दो मध्यम-दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में से कोई भी द्वीप तक नहीं पहुंच पाई. एक मिसाइल बीच हवा में ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल पर एक अमेरिकी जंगी जहाज ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा और नष्ट कर दिया.