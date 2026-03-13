  • Hindi
  • World Hindi
  • Iran Gives Permission For 2 India Lpg Ships Hormuz Strait Israel Us Conflict

LPG संकट के बीच ईरान ने निभाई दोस्ती, होर्मुज के रास्ते भारत आएंगे सिलिंडर से भरे जहाज

Strait of Hormuz के आसपास जारी तनाव के बीच भारत को एक अहम कूटनीतिक राहत मिली है. ईरान और

Published date india.com Published: March 13, 2026 11:39 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
LPG संकट के बीच ईरान ने निभाई दोस्ती, होर्मुज के रास्ते भारत आएंगे सिलिंडर से भरे जहाज

Strait of Hormuz के आसपास जारी तनाव के बीच भारत को एक अहम कूटनीतिक राहत मिली है. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात के कारण यह समुद्री रास्ता बेहद संवेदनशील बन गया था. इसी बीच भारत के लगातार संपर्क और बातचीत के बाद भारत के झंडे वाले दो एलपीजी जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति मिल गई है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फैसला भारत और ईरान के बीच हुई कूटनीतिक बातचीत का परिणाम है. इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलने से भारत में रसोई गैस की सप्लाई को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो रही है और भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.