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दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सामने कैसे टिक गया ईरान? सीक्रेट जानकर चौंक जाएंगे आप
अमेरिका-इजरायल से टकराने के बाद भी ईरान हार नहीं मान रहा है. चलिए इस खबर में आपको ईरान का वो सीक्रेट बताते हैं, जो उसे हर जंग में टिकने की ताकत देता है.
ईरान, इजरायल और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के साथ टकराव की स्थिति में भी खड़ा नजर आ रहा है. लगातार हमलों और बढ़ते तनाव के बावजूद, ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा. यही वजह है कि दुनिया भर में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी दबाव वाली स्थिति में भी ईरान कैसे डटा हुआ है. ईरान को समझने के लिए उसकी रेजिस्टेंस यानी मुकाबला करने की सोच को समझना जरूरी है. 1979 की क्रांति के बाद से ही वहां की राजनीति इसी विचार पर टिकी है कि झुकना मतलब खत्म हो जाना. अयातुल्ला अली खामेनेई जैसे नेताओं ने ऐसा सिस्टम बनाया, जिसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी संरचना लड़ती रहती है. यही वजह है कि ईरान हर मुश्किल में खड़ा नजर आता है.
ईरान का मजबूत सैन्य ढांचा और रणनीति
ईरान की ताकत सिर्फ उसके जज्बे में नहीं, बल्कि उसकी सैन्य तैयारी में भी है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) जैसे संगठन के पास लाखों सैनिक और कई यूनिट्स हैं. जिनमें थल, जल, अंतरिक्ष और खास कुद्स फोर्स शामिल हैं. इसके साथ ही बासिज जैसे वॉलंटियर ग्रुप भी हैं, जो जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में मैदान में उतर सकते हैं. यही वजह है कि युद्ध की स्थिति में ईरान के पास लगातार लड़ते रहने की क्षमता बनी रहती है.
प्रॉक्सी वॉर की रणनीति अपनाता है ईरान
ईरान सीधे लड़ाई लड़ने के बजाय प्रॉक्सी वॉर की रणनीति अपनाता है. वह लेबनान, यमन, गाजा और इराक जैसे इलाकों में अपने सहयोगी समूहों के जरिए दुश्मनों को उलझाए रखता है. इससे दुश्मन ईरान तक सीधे पहुंच ही नहीं पाता. इसके अलावा, ईरान की भौगोलिक स्थिति भी उसे मजबूत बनाती है. क्योंकि वह मिडिल ईस्ट के अहम रास्तों और तेल सप्लाई रूट्स पर पकड़ रखता है.
ईरान ने खुद अपने हथियार बनाना शुरू किए
पाबंदियों के कारण ईरान ने खुद अपने हथियार बनाना शुरू किया और आज उसके पास मिसाइल और ड्रोन का बड़ा जखीरा है. ये हथियार भले ही बहुत हाई-टेक न हों, लेकिन सस्ते और असरदार हैं. इसके अलावा ईरान के पास तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, जिससे उसे आर्थिक सहारा मिलता रहता है. यही कारण है कि बाहरी दबाव के बावजूद वह लंबे समय तक संघर्ष कर पाता है.
ईरान को पाबंदियों में जीने का अनुभव
ईरान पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच जी रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था सैंक्शन-प्रूफ बन गई है. उसने वैकल्पिक रास्तों, जैसे गुप्त व्यापार और नए साझेदारों के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति संभाल ली है. चीन और रूस जैसे देशों के साथ संबंध भी उसे मजबूती देते हैं. कुल मिलाकर ईरान की ताकत उसकी रणनीति, धैर्य और जज्बे का मेल है, जो उसे हर मुश्किल में टिके रहने की हिम्मत देता है.
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