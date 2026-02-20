By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अमेरिका-ईरान में युद्ध हुआ तो असर आपकी जेब पर कैसे होगा? क्या है 33 किलोमीटर चौड़ा वो समुद्री रास्ता जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत है
Hormuz Strait: ओपेक देशों के तेल और गैस के निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. इस रास्ते में आई कोई भी रुकावट दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई का गणित बिगाड़ देगी.
Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच इस समय तनाव अपने चरम पर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया को अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा कि दोनों देशों के बीच कोई डील होगी या फिर अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा. अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य जमावड़ा बढ़ाना भी तेज कर दिया. जवाब में ईरान ने भी अपनी मिसाइलें तान रखी हैं. ईरान ने किसी भी हमले की स्थिति में होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है. अगर ऐसा होता है तो इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. होर्मुज स्ट्रेट के संकरे समुद्री रास्ते का हमारी और आपकी जेब और दुनिया की शांति से क्या लेना-देना है, आइये विस्तार से जानते हैं.
क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज की जलसंधि?
होर्मुज स्ट्रेट फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया का चोक प्वाइंट कहा जाता है. इस रास्ते पर ईरान का पूरी नियंत्रण है. ईरान अगर चाहे तो इस 33 किमी चौड़े संकरे रास्ते को बंद कर सकता है या यहां से गुजरने वाले किसी भी मर्चेंट शिप को निशाना बना सकता है. ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी.
इस रास्ते के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात. इसी रास्ते से दुनिया की पॉवर सप्लाई गुजरती है. सऊदी, ईरान, कतर, यूएई और ओमान जैसे देशों का तेल और गैस इसी रास्ते से होकर दुनिया भर के बाजारों में पहुंचता है. इस तेल और गैस की जरूरत दुनिया के हर देश को है. इस रास्ते के बंद होने का मतलब है कि दुनिया भर में तेल और गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी. यानी कि ईरान और अमेरिका की बीच कोई भी जंग पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेगी.
अमेरिका भी समझता है होर्मुज का महत्व
यू.एस. एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) भी ये कहता है कि होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस परिवहन मार्ग है. ओपेक देशों के तेल और गैस के निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. इस रास्ते में आई कोई भी रुकावट दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई का गणित बिगाड़ देगी. यही कारण है कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद करने की क्षमता रखना ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है. ईरान की ये ताकत किसी मिसाइल या बम की ताकत से ज्यादा प्रभावशाली है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का समुद्री रास्ता 167 किमी लंबा है. जहां पर यह सबसे संकरा है वहां इसकी चौड़ाई केवल 33 किमी है. इसी रास्ते दुनिया का 20 प्रतिशत गैस और 30 प्रतिशत गैस होकर गुजरता है. ईरान ने हाल ही में एक अभ्यास के नाम पर इस रास्ते को कुछ घंटों के लिए बंद कर दुनिया को संकेत भी दे दिए हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में उसका अगला कदम क्या होगा. फिलहाल सबकी नजरें अमेरिका और ईरान पर ही हैं.
