VIDEO: ईरान को अमेरिका दे रहा है हमले की धमकियां, इसी बीच ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, मिलिट्री हाई अलर्ट पर

ईरानी अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ. यह घटना तेहरान के लिए एक और चुनौती है, जहां पहले से ही आंतरिक विरोध प्रदर्शन और बाहरी दबाव का सामना है.

पढ़िए हादसे की डिटेल.
ईरान पर अमेरिकी हमले की धमकियों के बीच ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है, और इसी तनावपूर्ण माहौल में मंगलवार को मध्य ईरान के इस्फहान प्रांत में एक बड़ा हादसा हुआ. ईरानी सेना की एविएशन यूनिट का एक हेलीकॉप्टर फल-सब्जी मार्केट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कुल चार लोगों की मौत हो गई.यह घटना खोमेनी शहर (Khomeini Shahr) के दोर्चे (Dorcheh) इलाके में हुई, जहां हेलीकॉप्टर थोक फल-सब्जी मार्केट के परिसर में गिरा. सरकारी मीडिया और तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग फ्लाइट पर था और तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया.

हादसे में पायलट, को-पायलट और मार्केट में मौजूद दो विक्रेताओं (फल-सब्जी विक्रेताओं) की मौत हुई. क्रैश के बाद आग लग गई, जिसे दमकलकर्मियों और बचाव दलों ने बुझाया. इस्फहान प्रांत के संकट प्रबंधन प्रमुख ने आईआरएनए को बताया कि आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित किया.

यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब ईरान-अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर सीमित हमले की धमकी दी है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमताओं को लेकर. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक “मैसिव आर्मडा” ईरान की ओर जा रहा है और अगर तेहरान बातचीत के लिए नहीं आया तो “अगला हमला बहुत बुरा” होगा.

हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो-

अमेरिकी सेना ने फोर्ड तैनात किए

अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व में विमानवाहक पोत समूह जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड तैनात किए हैं, साथ ही सैनिकों, गोला-बारूद और उपकरणों की आवाजाही बढ़ गई है. उड़ान ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा है कि वह किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देगा.ईरान को पिछले कुछ वर्षों में कई हवाई हादसों का सामना करना पड़ा है.

अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण स्पेयर पार्ट्स की कमी है, जिससे पुराने विमानों और हेलीकॉप्टर्स का रखरखाव मुश्किल हो गया है. इस हेलीकॉप्टर क्रैश से ठीक पहले, 19 फरवरी 2026 को पश्चिमी हमेदान प्रांत में एक F-4 फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया था. उस हादसे में एक पायलट की मौत हुई, जबकि दूसरा सुरक्षित बच निकला.

यह जेट पुराना अमेरिकी मॉडल

यह जेट भी पुराना अमेरिकी मॉडल था, जो 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदा गया था. विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की वायु सेना और एविएशन यूनिट पुराने उपकरणों पर निर्भर हैं, जैसे बेल 209 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर, जिसके स्पेयर पार्ट्स प्रतिबंधों के चलते नहीं मिल पाते. ऐसे में हादसे बढ़ रहे हैं, जो सेना की तैयारियों पर असर डाल सकते हैं. खासकर जब अमेरिकी धमकियां हाई अलर्ट का माहौल बना रही हैं.

