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अमेरिका से 3800 करोड़ के नुकसान का बदला लेगा ईरान, बना ली हिट लिस्ट, टारगेट पर दुनिया के ये 8 ब्रिज

ईरान ने शुक्रवार को कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं. यह कार्रवाई उसके इंडस्ट्री, स्टील प्लांट और पुलों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है.

Published date india.com Updated: April 3, 2026 11:23 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
अमेरिका से 3800 करोड़ के नुकसान का बदला लेगा ईरान, बना ली हिट लिस्ट, टारगेट पर दुनिया के ये 8 ब्रिज
अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी. (AI जेनरेटेड)

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 1 महीने से चल रही जंग खतरनाक मोड़ लेती जा रही है. जंग के चलते 28 फरवरी से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को चोक प्वॉइंट बना रखा है. तमाम देशों के ऑयल टैंकर और जहाज समंदर में फंसे हुए हैं. सप्लाई चेन रुकने से ज्यादातर देशों में एनर्जी संकट बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर रोज़ नए-नए दावे कर रहे हैं. अमेरिका और इजरायल ने मिलकर गुरुवार को ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज को मिसाइल से गिरा दिया. इस पुल के तबाह होने से ईरान को 3800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसलिए अब ईरान ने अमेरिका से अपने नुकसान का बदला लेने की तैयारी कर ली है. ईरान ने एक हिट लिस्ट बनाई है. उसके टारगेट पर दुनिया के 8 पुल हैं.

अमेरिका और इजरायल ने ईरान के अलबोर्ज प्रांत में स्थित इस पुल को गुरुवार की रात को निशाना बनाया था. इस पुल को मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में गिना जाता था. इसे इसी साल ट्रैफिक के लिए खोला जाना था. करीब 1050 मीटर लंबा और 136 मीटर ऊंचा यह पुल 400 मिलियन डॉलर (करीब 3800 करोड़ रुपये) की लागत से तैयार किया गया था. हमले में पुल को भारी नुकसान पहुंचा. तकरीबन 8 लोगों की जान भी गई. अब ईरान इसका बदला लेने को तैयार है. ईरान ने ये भी कहा है कि करज में अमेरिकी हमले से डैमेज हुए पुल को दोबारा बनाया जाएगा.

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ईरान ने बनाई हिट लिस्ट
ईरान ने अमेरिका और इजरायल से बदला लेने के लिए अपने टारगेट की लिस्ट बनाई है. इसमें कुवैत, सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन के कई बड़े और पुल शामिल हैं. ईरान की हिट लिस्ट में कुवैत का शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबा ब्रिज, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे, UAE के शेख जायद ब्रिज, अल मकता ब्रिज और शेख खलीफा ब्रिज शामिल हैं. हिट लिस्ट में जॉर्डन के किंग हुसैन ब्रिज, डामिया ब्रिज और अबदून ब्रिज भी शामिल है.

खाड़ी देशों पर ईरान के किए हमले
ईरान ने शुक्रवार को कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं.
ईरान के मुताबिक, यह कार्रवाई उसके इंडस्ट्री, स्टील प्लांट और पुलों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है.
ईरानी हमलों के कारण अबू धाबी का अल तावीलाह एल्युमिनियम प्लांट बंद करना पड़ा है. कंपनी का कहना है कि इस प्लांट को काफी नुकसान हुआ है और इसे पूरी तरह ठीक होने में 12 महीने तक लग सकते हैं.

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कितने अहम हैं ये ब्रिज
ये सभी पुल न सिर्फ ट्रैफिक के लिए जरूरी हैं, बल्कि ये तेल सप्लाई, कर्मशियल ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री मूवमेंट के लिए भी बेहद अहम हैं. अगर इन पर कोई हमला होता है, तो पूरे खाड़ी क्षेत्र की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है.

ट्रंप ने दी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दी है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया, तो उसका बचा-खुचा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा. अगला टारगेट पुलों और पावर प्लांट को बनाया जा सकता है.

ट्रंप ने रक्षा बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने की मांग की
ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने अमेरिकी संसद से रक्षा बजट में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की भारी बढ़ोतरी की मांग की है. ट्रंप पहले से ही अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य खर्च बढ़ाने की बात करते रहे हैं. फिलहाल अमेरिका का रक्षा बजट करीब 839 बिलियन डॉलर (करीब 70 लाख करोड़ रुपये) है.

ईरान बोला- हर हमले का जवाब देने को तैयार
हालांकि, ईरान ने भी झुकने के कोई संकेत नहीं दिए हैं. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर अधूरे पुलों पर हमला, ईरानी जनता को झुकाने में सफल नहीं होगा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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