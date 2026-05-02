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अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को ही ईरान ने बना दिया सबसे बड़ी कमजोरी, क्या किया जिससे US को हुआ खरबों का नुकसान?
ईरान के हमलों से आठ देशों में मौजूद कम से कम 16 अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है. रिपोर्ट के अनुसार, इन सैन्य ठिकानों में से कुछ अब इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं.
Iran-America War: खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य अड्डे अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा आधार हुआ करते थे. लेकिन, ईरान ने युद्ध के दौरान इस सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा कर तगड़ा झटका दिया है. ईरान के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कुवैत के कैंप ब्यूहरिंग में मौजूद सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अब लगभग खाली हो चुका है. हमलों के बाद इसे भारी नुकसान पहुंचा है.
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत में मौजूद कैंप ब्यूहरिंग सैन्य ठिकाने को ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. यह खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र था. इसे अमेरिकी ‘माइक्रो-सिटी’ भी कहते थे. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कैंप सहित कई अन्य बेस पर भारी तबाही हुई है.
अमेरिका के कितने सैन्य ठिकानें बने ईरान का निशाना?
CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईरान के हमलों से आठ देशों में मौजूद कम से कम 16 अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है. रिपोर्ट के अनुसार, इन सैन्य ठिकानों में से कुछ अब इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ये हमले बहुत तेज और सटीक थे. इनमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था.
ईरान ने अमेरिका को खरबों का नुकसान कैसे पहुंचाया?
युद्ध के दौरान इरान ने खाड़ी देशों में बने अमेरिका सैन्य अड्डों को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया. ईरान के मुख्य लक्ष्यों में बोइंग E3 सेंट्री जैसे करोड़ों डॉलर के विमान शामिल थे. इन विमानों की मदद से अमेरिका को खाड़ी क्षेत्र पर नज़र रखने में ज़बरदस्त मदद मिलती थी. इन विमानों का उत्पादन अब बंद हो चुका है और इनकी कीमत लगभग 50 करोड़ डॉलर है.
ईरान ने संचार के अहम उपकरणों को भी निशाना बनाया. ईरान ने अमेरिकी ‘रेडोम’ को बर्बाद किया जो डेटा भेजने के काम आते हैं. युद्ध शुरू होने के एक महीने से भी कम समय में ईरान ने एक को छोड़कर, बाकी सभी रेडोम को तबाह कर दिया. ईरान ने अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया जो बेहद आधुनिक और महंगे थे. इन्हें बदलना बेहद मुश्किल होता है और ये हवाई सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होते हैं.
अमेरिकी वर्चस्व का मिथक टूटा
अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने पहले अभेद्य किले माने जाते थे, अब वे आसान निशाने बन गए हैं. इस युद्ध से सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई जैसे खाड़ी देशों को भी समझ आ गया है कि अमेरिका के साथ उनका गठबंधन सुरक्षा की गारंटी नहीं है. युद्ध के दौरान कतर में अल-उदीद एयरबेस पर बने ‘वॉर रूम’ पर ईरान ने दो बार हमला किया. यह बेस 21 देशों में अमेरिका के एयर ऑपरेशन के लिए मुख्य कमांड और कंट्रोल सेंटर है.
बढ़ रही है ईरान की ताकत
फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, 2024 में ईरान ने गुपचुप तरीके से TEE-01B नाम का एक चीनी सैटेलाइट हासिल किया था. इसके बाद से ईरान की सटीक हमला करने की ताकत कई गुना बढ़ गई है. ईरान अब दुश्मन के अड्डों की ‘हाई-रिज़ॉल्यूशन’ तस्वीरें देख पा रहा है. यह पहली बार है जब अमेरिका को किसी ऐसे दुश्मन से लड़ना पड़ रहा है जिसके पास इतनी बारीकी से तस्वीरें खींचने वाले सैटेलाइट मौजूद हैं. ये भी सामने आया है कि ईरान के हमलों में सैन्य अड्डों को हुए नुकसान के बाद पश्चिम एशिया में तैनात ज्यादातर अमेरिकी सैनिकों ने अपने-अपने ठिकाने खाली कर दिए हैं. बहुत सारे सैनिक अब होटलों और अपार्टमेंटों में रहकर पना काम कर रहे हैं.
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