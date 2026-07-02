ईरान होर्मुज में ला रहा नो फीस-नो एंट्री पॉलिसी, क्या फिर से तेल होगा महंगा, भारत पर कैसे पड़ेगा असर?

Iran Hormuz Policy: कतर की राजधानी दोहा में वार्ता के दौरान ईरान का कहना है कि अगर कोई जहाज होर्मुज से गुजरता है और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे रोकने का अधिकार होना चाहिए.

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अमेरिका-ईरान वार्ता के दौरान ओमान के करीब से एक वैकल्पिक समुद्री रास्ता बनाने की भी मांग उठी, लेकिन ईरान को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था. (photo credit, AI)

Iran Hormuz Policy: कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत में अब तक किसी बड़े समझौते की घोषणा नहीं हुई है. हालांकि दो दिन तक चली इस बातचीत की कुछ डिटेल सामने आई है. बताया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही और ईरान के फ्रीज हुए फंड को लेकर बातचीत की गई है. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हुई बातचीत के दौरान ईरान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर उसका अधिकार है. कौन सा जहाज किस रास्ते पर जाएगा, उसका फैसला तेहरान की करेगा.

क्यों ईरान मांग रहा जहाजों को रोकने का अधिकार?

ईरान का कहना है कि अगर कोई जहाज होर्मुज से गुजरता है और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे रोकने का अधिकार भी उसी के पास होना चाहिए.

-एक तय अवधि तक जहाजों को बिना किसी शुल्क के गुजरने की छूट दी गई है

-अगस्त के मध्य से होर्मुजसे गुजरने वाले जहाजों से फीस लिया जाएगा

-ईरान ने कहा है कि समुद्र में बिछाई गई सुरंगों को हटाने के लिए उसे किसी यूरोपीय देश की मदद नहीं चाहिए

अमेरिका क्या कह रहा है

अमेरिका के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान कहा है कि होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और यहां जहाजों की आवाजाही बेरोकटोक होनी चाहिए, यहां टोल नहीं वसूला जाना चाहिए.

ओमान के पास वैकल्पिक समुद्री रास्ता बनाने का विकल्प

अमेरिका-ईरान वार्ता के दौरान ओमान के करीब से एक वैकल्पिक समुद्री रास्ता बनाने की भी मांग उठी, लेकिन ईरान को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था.

क्या है ईरान की रणनीति ?

राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में नए ट्रांजिट और टोल सिस्टम के लिए ईरान का प्रस्ताव रणनीतिक कोशिश को दिखाता है. इसका मकसद भूमिका को सिर्फ सुरक्षा बनाए रखने वाले देश से बदलकर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक के औपचारिक प्रबंधक के तौर पर स्थापित करना है.

तेहरान चाहता है कि भविष्य में इस जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही ओमान के साथ मिलकर एक व्यवस्थित क्षेत्रीय तंत्र के तहत हो. इसमें पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली एकतरफा समुद्री व्यवस्थाओं के जरिए.

-प्रस्तावित सिस्टम समुद्री सेवा शुल्क या ट्रांजिट शुल्क के जरिए राजस्व पैदा करेगा -ओमान को शामिल करने का कूटनीतिक मकसद, यह देश निष्पक्ष मध्यस्थ रहा है -ओमान जलडमरूमध्य के क्षेत्रीय जलक्षेत्र की ज़िम्मेदारी भी साझा करता है

सिंगापुर-मलक्का मॉडल कैसे काम करता है ?

यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर-मलक्का मॉडल साझा संप्रभुता के बजाय सहकारी प्रबंधन पर आधारित है. मलक्का और सिंगापुर जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से होकर गुज़रने की प्रक्रिया ‘समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ (UNCLOS) के तहत नियंत्रित होती है. यह कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से होकर गुज़रने के अधिकार की गारंटी देता है, जिनका इस्तेमाल वैश्विक नौवहन (शिपिंग) के लिए किया जाता है.सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे तटीय देश अपने क्षेत्रीय जल पर संप्रभुता बनाए रखते हैं, लेकिन सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शिपिंग सुनिश्चित करने के लिए सहयोग भी करते हैं.

होर्मुज में यह मॉडल क्यों संभव नहीं ?

होर्मुज जलडमरूमध्य पर इस मॉडल को लागू करना काफी अधिक जटिल होगा. मलक्का की तरह, होर्मुज भी एक अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य है जो ‘गुज़रने के अधिकार’ पर UNCLOS के प्रावधानों के दायरे में आता है. हालांकि, यहां का भू-राजनीतिक माहौल काफी अलग है. यह जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है और दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा निर्यातक देश कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की शिपमेंट के लिए इस पर निर्भर हैं. खाड़ी क्षेत्र में ईरान, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नौसैनिक ताकतों के बीच लगातार राजनीतिक और सुरक्षा तनाव बना रहता है. भारत गैस आयात का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज से गुजरता है, अगर वहां टैक्स लगता है तो यह भारत के ऊर्जा आयात बिल को बढ़ा देगा.