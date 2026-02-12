Hindi World Hindi

Iran Irgc Executing Protesters In Hospital Beds Member Of The Aida Health Alliance Cliam

हॉस्पिटल बेड पर 'मरीजों' के सिर में मारी जा रही गोली, इस मुस्लिम देश में हैवानियत की हर हद पार

Iran: ईरान के एक डॉक्टर ने डराने वाला दावा किया और कहा कि यहां प्रदर्शनकारियों को हॉस्पिटल के बेड पर सिर में गोली मारकर मार रहा है.

Iran: ईरान की सरकार और सुरक्षा बलों पर लगातार प्रदर्शनकारियों की हत्या के आरोप लग रहे हैं. एक नए दावे में एक ईरानी डॉक्टर ने कहा कि इस्लामिक शासन घायल प्रदर्शनकारियों को हॉस्पिटल के बेड पर सिर में गोली मारकर मार रहा है.

क्या दिया तर्क

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक आइडा हेल्थ अलायंस के सदस्य डॉ. आर ने ये दावा किया है. उन्होंने कहा कि कई घायल आम लोग अपने ट्रीटमेंट बेड पर मरे हुए पड़े मिले, जो अभी भी मशीनों से जुड़े हुए थे, और उनके सिर में गोलियों के निशान थे.

डॉक्टर ने द जेरूसलम पोस्ट को बताया, अगर मरीज़ के सिर में पहले से गोली लगी होती जब वे हॉस्पिटल पहुंचे होते तो कोई भी ट्यूब या कैथेटर नहीं डालता क्योंकि वे पहले ही मर चुके होते. तो इसका मतलब है कि वे हॉस्पिटल गए और उन्होंने उन्हें ट्रीटमेंट बेड पर ही मार डाला.

तस्वीरें भी साझा करने की बात

डॉ. आर ने अखबार के साथ सिर में गोली के निशान, खून से लथपथ, और मेडिकल ट्यूब और कैथेटर से जुड़ी लाशों की डरावनी तस्वीरें भी शेयर कीं. हालांकि इन तस्वीरों को अलग से किसी एजेंसी या सरकार ने वेरिफाई नहीं किया है.

मेडिकल स्टाफ को गिरफ्तार करने का आरोप



आरोप है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने तेहरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद घायल हुए लोगों का इलाज करने के शक में कई मेडिकल स्टाफ को गिरफ्तार भी किया है. ईरान ह्यूमन राइट्स डायरेक्टर, महमूद अमीरी-मोगद्दाम ने कहा कि सडॉक्टरों के बयान दिखाते हैं कि ईरान ने सबसे बुनियादी इंसानी और मेडिकल उसूलों को भी रौंद दिया है. सिस्टमैटिक तरीके से अस्पतालों को दबाने और मारने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है.

क्या नरसंहार हुआ!

दिसंबर के आखिर में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से, अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (HRANA) का कहना है कि उसने 6,961 मौतों की पुष्टि की है, जिनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी थे. इसके अलावा 51,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं. ईरानी डॉक्टरों का कहना है कि मरने वालों की असली संख्या 30,000 से ज़्यादा हो सकती है.