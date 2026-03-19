  • Hindi
  • World Hindi
  • Iran Israel Conflict Escalated Into An Full Scale Economic War Middle East Wealth Burning

पूर्ण आर्थिक युद्ध में बदल गया ईरान इजरायल संघर्ष! धू-धू कर जल रही 'मिडिल ईस्ट की दौलत'

Middle East Wealth Burning: कतर का रास लफान के साथ ही सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अबू धाबी के कई संयंत्र ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों से जल रहे हैं. यह सब कुछ इजरायल के ईरान के गैस संयंत्र साउथ पार्स पर हमले के बाद शुरू हुआ है.

Published date india.com Published: March 19, 2026 8:12 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
पूर्ण आर्थिक युद्ध में बदल गया ईरान इजरायल संघर्ष! धू-धू कर जल रही 'मिडिल ईस्ट की दौलत'
(photo credit reuters, for representation only)

Middle East Wealth Burning: ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट में एनर्जी फसिलिटीज पर हमला कर रहे हैं. इससे क्रूड ऑयल और गैस के दाम नियंत्रित करने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं. संघर्ष शुरू होने के 20वें दिन तक यह युद्ध अब भयानक आर्थिक युद्ध में बदल गया है.

इजरायल ने किया ईरान के साउथ पार्स पर हमला

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स अपतटीय गैस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर हुए हमला किया. साथ ही ईरान बुशेहर प्रांत के असलूयेह स्थित ऑनशोर हब पर भी हमले किए गए हैं. इसके जवाब में ईरान ने कतर और सऊदी अरब में ऊर्जा सुविधाओं को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया है.

कतर में भारी नुकसान, सऊदी भी झुलसा

कतर में बुधवार रात मिसाइलों से ‘भारी नुकसान’ हुआ. वीडियो में रास लफ जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस संयंत्र है और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में धमाके होते दिखे. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर में स्थित ऊर्जा स्थलों को खाली करा लिया गया था. तेहरान ने चेतावनी दी थी कि वह ‘आने वाले कुछ घंटों’ में इन जगहों पर हमला करेगा.

अबू धाबी में संयंत्र ठप

अबू धाबी के अधिकारियों ने मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद गिरे मलबे की चपेट में आने के कारण, अपने दो ठिकानों – हबशान गैस सुविधा और बाब तेल क्षेत्र – पर काम रोक दिया है.

ईरान की कसम

ईरान ने नई धमकी में मध्य-पूर्व के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करके ‘बड़े पैमाने पर आर्थिक युद्ध’ छेड़ने की बात कही है. ईरान ने चेतावनी दी कि ये ऊर्जा केंद्र अब सीधे और वैध निशाने बन गए हैं, और आने वाले कुछ घंटों में इन्हें निशाना बनाया जाएगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

ये जोखिम खाड़ी क्षेत्र से भी आगे तक फैले हुए हैं. इजराइल के ऑफशोर गैस क्षेत्र लेवियाथन, तमार और करिश घरेलू आपूर्ति और क्षेत्रीय निर्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और वे संभावित जवाबी कार्रवाई के खतरे के दायरे में बने हुए हैं.

109 डॉलर के पार पहुंच गई तेल की कीमत

तेल भंडारों को निशाना बनाने से तेल की कीमतों में उछाल आया है. बुधवार दोपहर ब्रेंट क्रूड की कीमतें पांच प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़कर 109 डॉलर के पार पहुंच गई हैं.

ईरान के खुफिया मंत्री की भी हत्या

इससे पहले, इजराइल ने कहा कि ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब तेहरान में रात भर चली हवाई हमले में मारे गए हैं. यह सब ऐसे समय हो रहा है जब ईरानी लोग सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हो रहे हैं.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.