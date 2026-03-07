Hindi World Hindi

क्या वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही दुनिया? युद्ध में रूस -चीन की क्या होगी भूमिका, जानें ईरान-इजरायल जंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब

Russia China role in Iran Israel-US war:ईरान-इजरायल युद्ध के 8वें दिन तक संघर्ष और भीषण हो गया है. एक हफ्ते से जारी मिसाइल हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति को खतरे में डाल दिया है. हिजबुल्ला और हूतू विद्रोहियों की सक्रियता ने इस जंग को एक क्षेत्रीय महायुद्ध की तरफ धकेल दिया है, जिसका असर पूरी दुनिया की जेब और कूटनीति पर पड़ रहा है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

क्या वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही दुनिया? युद्ध में रूस -चीन की क्या होगी भूमिका (इमेज AI से है)

Iran Israel War Day 8 updates: मिडिल ईस्ट (Middle East) में जारी संघर्ष को शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच शुरू हुई यह सीधी जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां युद्ध विराम पर किसी तरह की गुंजाइश बनती नहीं दिखाई पड़ रही है. सात दिनों की भारी गोलाबारी और मिसाइल हमलों के बाद, दुनिया अब इस बात का आकलन कर रही है कि यह तबाही कहां जाकर रुकेगी. आइये जानते हैं कि ईरान और इजरायल-यूएस के संघर्ष के संभावित पहलू पर…

रूस और चीन पर दुनिया की नजर

दुनिया अब धीरे-धीरे दो गुटों में बंटती दिखाई पड़ रही है. यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन्स की मदद के बाद, अब रूस बदले में ईरान को एडवांस्ड एयर डिफेंस (S-400) और खुफिया जानकारी शेयर कर सकता है. रूस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात की है. रूस का हित अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाए रखने में है. इसी बीच, इजरायल ने रूस के खिलाफ ईरान को इंफॉर्मेशन और ए सपोर्ट देने का आरोप लगाया है.

वहीं, चीन के लिए मिडिल ईस्ट एनर्जी का मुख्य सोर्स है. ईरान के पास चीन के लिए लगातार सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है. वहीं, जल मार्ग से शिपिंग रूकने के बाद भी रेलमार्ग से चीन की तेल सप्लाई जारी रहेगी. साथ ही दोनों देशों के डिप्लोमैट लगातार एक-दूसरे के संपर्क में है. ऐसे में संभव है कि चीन डिप्लोमैटिक स्तर पर ईरान का समर्थन कर सकता है और युद्ध लंबा खिंचने पर अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी कर सकता है. यदि ये दोनों देश सीधे शामिल होते हैं, तो यह वैश्विक युद्ध में तब्दील हो जाएगा.

संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई?

भले ही इजरायल के प्रीवेंटेटिव हमले से ये संघर्ष शुरू हुआ हो लेकिन मौजूदा तनाव की सबसे बड़ी वजह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई को माना जा रहा है. यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के भीतर महत्वपूर्ण ठिकानों पर लक्षित हमले (Targeted Strikes) किए. इसके जवाब में ईरान ने ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस’ के तहत सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और क्लस्टर बम इजरायल पर दाग दिए. पिछले 8 दिनों से दोनों तरफ से रुक-रुक कर हमले जारी हैं.

‘तेल संकट’ की ओर बढ़ती दुनिया

युद्ध के कई दुष्परिणाम होते हैं, जिसका युद्ध में शामिल नहीं होने वाले देश को भी चुकाना पड़ता है. युद्ध के एस्कलेट होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया है. क्रूड ऑयल की आवाजाही में गतिरोध उत्पन्न होते ही दुनिया में गैस सिलेंडर, प्रेट्रोल-डीजल की संकट की स्थिति बननी शुरू हो गई है. वहीं, युद्ध से आम लोगों के जीवन प्रभावित होने की स्थिति में नैतिक दबाव बनना भी शुरू होगा.

सैन्य संघर्ष में कौन अब तक किस पर भारी?

8 दिनों के युद्ध में दोनों पक्ष एक-दूसरे लगातार हमलावर है. हालांकि, ईरान की रणनीति इस युद्ध को लंबा खींचने और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान की लग रही है. इसके बावजूद ईरान ने अक्रामक होकर अपनी फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है. इसके ड्रोन झुंड (Drone Swarms) इजरायली डिफेंस को थकाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, इजरायल के एरो-3 सिस्टम ने कई ऊंचाई वाली मिसाइलों को नष्ट किया है, लेकिन क्लस्टर बमों के छोटे टुकड़ों को रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. अमेरिकी विमानवाहक पोतों से उड़े फाइटर जेट्स ने ईरान के कई लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया है.

IRGC की भूमिका अहम

IRGC अब इस युद्ध का मुख्य चेहरा बन गई है. पिछले एक हफ्ते में IRGC ने ही मिसाइल हमलों की कमान संभाली है. पहला पूरा हफ्ता दोनों ओर से केवल मिसाइलें ही चली हैं. वहीं, IRGC की कुद्स फोर्स अब पड़ोसी देशों में मौजूद अपने प्रॉक्सी समूहों के साथ मिलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ घेराबंदी की रणनीति पर काम कर रही है. इसके अलावे, हिजबुल्ला ने लेबनान सीमा से अपने हमलों को काफी बढ़ा दिया है. यमन के हूतू विद्रोहियों ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं ताकि वैश्विक दबाव बनाया जा सके. हमास, गाजा के मोर्चे पर इजरायली सेना को उलझाए हुए है, जिससे इजरायल को तीन तरफा युद्ध (Three-front war) का सामना करना पड़ रहा है.

क्या यह एक क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है?

एक हफ्ता बीतने के बाद, यह खतरा अब हकीकत में बदलता दिख रहा है. सीरिया और इराक की जमीन का इस्तेमाल हमले करने और अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए हो रहा है. जॉर्डन जैसे देशों के लिए अपनी वायुसीमा को सुरक्षित रखना मुश्किल होता जा रहा है. मैदान पर जंग के साथ-साथ साइबर स्पेस में भी युद्ध जारी है. इजरायल के कई सरकारी पोर्टल्स को हैक करने की कोशिशें की गई हैं. वहीं, इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सुसाइड ड्रोन्स से हमले किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिका को इस युद्ध में और ज्यादा आर्थिक और मानवीय क्षति पहुंचाना है.

शिपिंग रूट पर क्या असर होगा?

वहीं, 8 दिनों के तनाव के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 15% से ज्यादा का उछाल देखा गया है. यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और बढ़ा, तो तेल की कीमतें 130 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती हैं. भारत जैसे देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर इसका असर अगले कुछ दिनों में दिखना शुरू हो सकता है. हालांकि, आज देश के कई राज्यों में गैस सिलेंडर के दाम बढे़ हैं.

आगे क्या संभावना?

ईरान और इजरायल-यूएस में संघर्ष विराम को लेकर अभी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है. अगर, यदि चीन या रूस जैसे देश दखल दें और संघर्ष विराम (Ceasefire) होने की संभावना है. वहीं, इस संघर्ष के परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं, अगर इजरायल यदि ईरान के तेल रिफाइनरी या परमाणु केंद्रों पर बड़ा हमला करता है. वहीं, संघर्ष विराम पर एकमत नहीं होने की स्थिति में यह संघर्ष एक लंबी प्रॉक्सी वॉर में तब्दील हो सकती है, जो कई महीनों तक चलेगी.