US-ISRAEL VS IRAN: डोनाल्ड ट्रंप के बदले तेवर, ईरान से जंग में नेतन्याहू का साथ छोड़ा, कहा- तुम अकेले ही जंग लड़ना

यह बयान दिखाता है कि ट्रंप मध्य पूर्व में नई जंग नहीं चाहते और इजरायल को अपनी सीमाओं में रहने की सलाह दे रहे हैं. स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है और आगे के घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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ट्रंप मध्य पूर्व में नई जंग नहीं चाहते

US-ISRAEL VS IRAN: अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक कर युद्ध की शुरुआत की थी. इसके बाद ईरान अकेला इन दोनों से लगातार लड़ता है. ईरान ने युद्ध की जिस रणनीति से लड़ा, दुनिया उसके उदाहरण दे रही है. ईरान ने पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से हिलाकर कर रख दिया. जिसका असर अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों में दिख रहा है. अमेरिका और इजरायल के बीच लंबे समय से चली आ रही मजबूत दोस्ती में एक नया ट्विस्ट आ गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ चेतावनी दी है कि अगर वे ईरान के साथ फिर से पूर्ण युद्ध शुरू करते हैं तो इजरायल को अकेले लड़ना पड़ सकता है. axios.com के मुताबिक यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और ट्रंप ईरान के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं. यह घटनाक्रम मध्य पूर्व की राजनीति को नई दिशा दे सकता है.

reuters की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने Axios को दिए फोन इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा, “Bibi, you better be careful, or you will be on your own very soon.” यानी ‘बिबी, सावधानी बरतो वरना बहुत जल्द तुम अकेले पड़ जाओगे’. यह चेतावनी हाल ही में हुए इजरायल-ईरान के मिसाइल हमलों के बाद आई है.

पिछले दिनों इजरायल ने लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. इजरायल ने फिर ईरान के एयर डिफेंस, मिसाइल साइट्स और एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया. दोनों तरफ से हमले रुक गए लेकिन तनाव बरकरार है.

फोन करके हमले रोकने की अपील

axios.com के मुताबिक, ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके हमले रोकने की अपील की. उनका तर्क था कि या तो वे कुछ दिनों में ईरान के साथ समझौता कर लेंगे, जिससे हमलों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, या अगर बात नहीं बनी तो अमेरिका खुद ईरान पर बड़े हमले का नेतृत्व करेगा. ट्रंप नहीं चाहते कि इजरायल की कार्रवाई उनकी डिप्लोमेसी को बर्बाद करे.

ट्रंप का बदला हुआ रुख

यह ट्रंप का बदला हुआ रुख माना जा रहा है. पहले वे इजरायल के मजबूत समर्थक रहे हैं, लेकिन अब ईरान के साथ सीजफायर और शांति वार्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं. timesofisrael.com के मुताबिक उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इजरायल अकेला आगे बढ़ा तो अमेरिकी समर्थन नहीं मिलेगा.

नेतन्याहू की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि ईरान और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ. इजरायल खुद को बचाने का अधिकार रखता है. यह घटना अमेरिका-इजरायल संबंधों में दरार का संकेत दे रही है. ट्रंप की प्राथमिकता ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर काबू पाना और क्षेत्र में स्थिरता लाना है. अगर इजरायल ज्यादा आक्रामक हुआ तो अमेरिकी सहायता प्रभावित हो सकती है.