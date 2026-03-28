By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान-इजरायल युद्ध को 30 दिन पूरे, US पर बढ़ा खर्च का बोझ; जानिए जंग की क्या कीमत चुका रही दुनिया
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, तेल संकट पैदा हो गया और पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है. आइए जानते हैं पिछले 30 दिनों में युद्ध में किसको ज्यादा नुकसान हुआ.
अमेरिका और इजरायल ने सोचा था कि ईरान पर कुछ दिनों तक तेज हवाई कार्रवाई करके उसे खत्म कर देंगे, लेकिन यह उतना आसान नहीं निकला. अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या और कई बड़े सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है. हालात अब उल्टे और ज्यादा मुश्किल हो गए हैं, जहां युद्ध खत्म होने की बजाय और बढ़ता दिख रहा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को आज यानी शनिवार (28 मार्च, 2026) को एक महीना पूरा हो गया. ऐसे में चलिए जानते हैं युद्ध में किसे कितना नुकसान हुआ है?
कब और कैसे शुरू हुई थी ईरान-इजरायल जंग
बता दें 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर तेहरान, मिनाब और कई अन्य शहरों पर हवाई हमले थे. उस दिन से लेकर अब तक ये हमले लगातार जारी हैं और लगभग 1900 लोगों की मौत हो चुकी है. करीब 32 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए. जवाब में ईरान ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी और मिसाइलों व ड्रोन से इजरायल के साथ-साथ खाड़ी देशों – कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन पर हमले किए. UAE की राजधानी अबू धाबी में मलबा गिरने से लोगों की मौत हुई और कुवैत के शुवैक पोर्ट को भी नुकसान पहुंचा.
युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ?
इस युद्ध में अब तक 4500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. ईरान के दो बड़े स्टील प्लांट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया. अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि हजारों टारगेट नष्ट किए गए हैं, जिनमें भूमिगत सुविधाएं भी शामिल हैं. इस युद्ध की कीमत भी बहुत भारी है – केवल शुरुआती तीन हफ्तों में ही अमेरिका को 1.4 से 2.9 बिलियन डॉलर तक का खर्च आ सकता है. साथ ही, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पों ने लेबनान को भी बुरी तरह प्रभावित किया है.
तेल और अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर
ईरान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाया है. उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के जरिए तेल सप्लाई को प्रभावित किया है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है. जहाजों को रोकने और बाधाएं डालने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं. इसका असर आम लोगों तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ने लगी है.
अभी की स्थिति और आगे क्या होगा
दुनिया भर में इस समय हालात काफी तनावपूर्ण हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल आगे के हमलों को 10 दिन के लिए टाल दिया है और कहा है कि शांति वार्ता चल रही है. लेकिन ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावों को एकतरफा बताते हुए खारिज कर दिया है और अपनी शर्तें रखी हैं. जिनमें हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण और युद्ध हर्जाना शामिल है. दूसरी ओर, इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह अपने हमले जारी रखेगा. कुल मिलाकर, यह संघर्ष अब जल्दी खत्म होने के बजाय और लंबा खिंचता नजर आ रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें