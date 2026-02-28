Hindi World Hindi

Iran Israel War Live Updates Emergency Declared In Iran After Israeli Attack Know Every Moment Update Here

Iran Israel war live Updates: इजरायल के हमले के बाद 'ईरान' में इमरजेंंसी घोषित, यहां जानें पल-पल का अपडेट

Iran Israel war: इजरायल ने ईरान के कई इलाकों में हमले किए हैं. एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों में हाई अलर्ट जारी की गई है.

इजरायल ने ईरान पर हमले को ऑपरेशन जुडा नाम दिया.

Iran-Israel LIVE Updates: इजराइल ने शनिवार को ईरान के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मिसाइल और एयरस्ट्राइक हमला किया है. हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाकों में धुएं दिखे. लोकल मीडिया ने ईरानी राजधानी के बीचों-बीच हुए धमाकों की पुष्टि की है, जिससे ईरान और इज़राइल दोनों में एयर-रेड सायरन बजने लगे. ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने धमाकों की बात मानी है, लेकिन हताहतों या खास टारगेट के बारे में कम जानकारी दी है. ये हमले इस इलाके में बढ़ते डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी तनाव के बीच हुए हैं, खासकर न्यूक्लियर बातचीत और बड़े टकराव के डर को लेकर, क्योंकि दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं.

ईरान के कई इलाकों में दिखें धमाके

इजरायल ने इस स्ट्राइक को ऑपरेशन ऑफ जुडा नाम दिया है. इजरायल ने कहा कि ये कार्रवाई हमले की आशंका के बीच खुद को बचाने के लिए की गई है.

JUST IN: Smoke rising across Iran’s capital Tehran following Israeli strikes. pic.twitter.com/NInKDKQdX0 — BRICS News (@BRICSinfo) February 28, 2026

इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाकों में धुएं उठते दिखाई दिए.

इजरायल की सरकार को मिला विपक्षी नेताओं का साथ

विपक्षी नेताओं ने ईरान पर हमलों का पूरा समर्थन किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट मैं कहा कि हमने हामान को हरा दिया, हम खामेनेई को भी हरा देंगे. विपक्षी नेताओं ने इजराइल और US के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान पर किए गए हमलों का समर्थन किया.

In the last few minutes, sirens were sounded all throughout Israel, with an advance instruction alert directly to cellular devices to stay within proximity to protected spaces. This is a proactive alert to prepare the public for the possibility of missiles being launched toward… — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

वहीं, विपक्षी नेता याइर लैपिड लिखते हैं कि मैं हम सभी को याद दिलाना चाहता हूं. इजराइल के लोग मज़बूत हैं। IDF और एयर फोर्स मजबूत हैं. दुनिया की सबसे मज़बूत ताकत आपके साथ खड़ी है.

