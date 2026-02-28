  • Hindi
  • World Hindi
  • Iran Israel War Live Updates Emergency Declared In Iran After Israeli Attack Know Every Moment Update Here
live

Iran Israel war live Updates: इजरायल के हमले के बाद 'ईरान' में इमरजेंंसी घोषित, यहां जानें पल-पल का अपडेट

Iran Israel war: इजरायल ने ईरान के कई इलाकों में हमले किए हैं. एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों में हाई अलर्ट जारी की गई है.

Published date india.com Updated: February 28, 2026 12:50 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Iran Israel war live updates
इजरायल ने ईरान पर हमले को ऑपरेशन जुडा नाम दिया.

Iran-Israel LIVE Updates: इजराइल ने शनिवार को ईरान के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मिसाइल और एयरस्ट्राइक हमला किया है. हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाकों में धुएं दिखे. लोकल मीडिया ने ईरानी राजधानी के बीचों-बीच हुए धमाकों की पुष्टि की है, जिससे ईरान और इज़राइल दोनों में एयर-रेड सायरन बजने लगे. ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने धमाकों की बात मानी है, लेकिन हताहतों या खास टारगेट के बारे में कम जानकारी दी है. ये हमले इस इलाके में बढ़ते डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी तनाव के बीच हुए हैं, खासकर न्यूक्लियर बातचीत और बड़े टकराव के डर को लेकर, क्योंकि दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं.

ईरान के कई इलाकों में दिखें धमाके

इजरायल ने इस स्ट्राइक को ऑपरेशन ऑफ जुडा नाम दिया है. इजरायल ने कहा कि ये कार्रवाई हमले की आशंका के बीच खुद को बचाने के लिए की गई है.

इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाकों में धुएं उठते दिखाई दिए.

इजरायल की सरकार को मिला विपक्षी नेताओं का साथ

विपक्षी नेताओं ने ईरान पर हमलों का पूरा समर्थन किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट मैं कहा कि हमने हामान को हरा दिया, हम खामेनेई को भी हरा देंगे. विपक्षी नेताओं ने इजराइल और US के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान पर किए गए हमलों का समर्थन किया.

वहीं, विपक्षी नेता याइर लैपिड लिखते हैं कि मैं हम सभी को याद दिलाना चाहता हूं. इजराइल के लोग मज़बूत हैं। IDF और एयर फोर्स मजबूत हैं. दुनिया की सबसे मज़बूत ताकत आपके साथ खड़ी है.

Live Updates

  • Feb 28, 2026 12:47 PM IST
    ‘हमने हामान को हरा दिया, हम खामेनेई को भी हरा देंगे’: इजरायल के विपक्षी नेताओं ने ईरान पर हमलों का पूरा समर्थन किया
  • Feb 28, 2026 12:45 PM IST

    इजरायल ने इस ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जुडा रखा. विपक्षी नेताओं ने इज़राइल और US के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान पर किए गए हमलों का समर्थन किया. विपक्षी नेता याइर लैपिड लिखते हैं कि मैं हम सभी को याद दिलाना चाहता हूं. इज़राइल के लोग मज़बूत हैं. IDF और एयर फ़ोर्स मज़बूत हैं। दुनिया की सबसे मज़बूत ताकत आपके साथ खड़ी है.

  • Feb 28, 2026 12:40 PM IST
    बता दें कि ईरान पर स्ट्राइक के तुरंत बाद इजरायल के भीतर सायरन बजने लगे हैं और इजराइली रक्षा बलों (IDF) ने जनता के लिए एक ‘प्रोएक्टिव अलर्ट’ जारी किया है. यह अलर्ट संभावित मिसाइल हमलों की स्थिति में नागरिकों को तैयार रखने के लिए दिया गया है.
    हवाई यातायात पर रोक: वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इजरायल की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने हवाई क्षेत्र (Airspace) को सभी नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया है. इसके साथ ही, जनता को हवाई अड्डों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं.
  • Feb 28, 2026 12:39 PM IST

    न्यूज़ एजेंसी ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की राजधानी तेहरान में एक सैन्य हमला हुआ है. ये हमला ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालय के समीप हुआ है. इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एक सुरक्षात्मक कदम था. उनके अनुसार, इजरायल पर मंडरा रहे संभावित खतरों को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से यह हमला पहले ही (Preemptive strike) कर दिया गया था.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.