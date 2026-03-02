Hindi World Hindi

Iran Israel War New Supreme Leader Ayatollah Alireza Killed After Succeedding

क्या मारे गए अयातुल्ला अलीरेजा? खामेनेई के बाद अब नए सुप्रीम लीडर को बनाया गया निशाना! जानें पूरी सच्चाई

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर अलिरेजा अराफी की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. हालांकि, ईरान या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है. हालात को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है.

Israel Iran War Update: ईरान-इजरायल जंग के बीच एक और दावा किया जा रहा है. ये दावा नए अंतरिम सुप्रीम लीडर अलिरेजा अराफी (Ayatollah Alireza Arafi) को लेकर है. अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों के बाद ईरान की सर्वोच्च नेतृत्व व्यवस्था को लेकर बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं. सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से वायरल हुई कि ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अलीरेजा भी एयरस्ट्राइक में मारे गए हैं. हालांकि, अब तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि जिस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) की मौत हुई, उसी ऑपरेशन में उनके होने वाले उत्तराधिकारी भी मारे गए. ये बयान उन्होंने ABC न्यूज के पत्रकार जोनाथन कार्ल को दिए इंटरव्यू में दिया. ट्रंप ने कहा कि हमला इतना प्रभावी था कि संभावित अगली कतार के नेता भी खत्म हो गए.

हालांकि, ईरानी सरकारी मीडिया ने अब तक अराफी की मौत की पुष्टि नहीं की है. यही कारण है कि उनकी स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. इससे पहले भी खामेनेई की मौत की खबर पहले इजराइली सूत्रों से आई थी, जिसके बाद ईरान ने इसकी पुष्टि की थी. ऐसे में अराफी को लेकर चल रही खबरों पर भी आधिकारिक बयान का इंतजार है.

बताया जा रहा है कि हमले में खामेनेई के करीबी सलाहकार अली शामखानी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर मोहम्मद पाकपुर की मौत की पुष्टि हो चुकी है. ये हमला तेहरान के मध्य स्थित सुप्रीम लीडर परिसर पर किया गया था, जिसने ईरान की सत्ता संरचना को हिला कर रख दिया.

कौन हैं अलिरेजा अराफी?

अलिरेजा अराफी ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु और लंबे समय से धार्मिक-राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. खामेनेई की मौत के बाद उन्हें अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया था. माना जा रहा था कि वे स्थायी रूप से इस पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब उनकी मौत की अपुष्ट खबरों ने ईरान की राजनीति में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है. ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सर्वोच्च शक्ति का केंद्र होता है. सेना, न्यायपालिका और सरकार की नीतियों पर अंतिम फैसला इसी पद से आता है. ऐसे में अगर अराफी की मौत की पुष्टि होती है तो ये ईरान के लिए बड़ा नेतृत्व संकट साबित हो सकता है.

क्या है मौजूदा स्थिति?

2 मार्च 2026 तक अराफी की मौत की खबर केवल सोशल मीडिया और कुछ विदेशी रिपोर्ट्स तक सीमित है. ईरान की सरकारी एजेंसियों या प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों ने इसकी पुष्टि नहीं की है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध जैसे हालात में अफवाहें तेजी से फैलती हैं, इसलिए आधिकारिक बयान का इंतजार करना जरूरी है. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पहले ही हजारों लोगों की जान ले ली है और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है. अगर ईरान के टॉप नेतृत्व में लगातार बदलाव होता है, तो इसका असर क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है.

