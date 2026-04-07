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ईरान में बमबारी के बीच ढाल बने लोग! पावर प्लांट के पास दे रहे पहरा, देखें फोटो-वीडियो

Israel-Iran War Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में ट्रंप की डेडलाइन ने हालात और गंभीर कर दिए हैं. पावर प्लांट बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आएं हैं.

ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव ने हालात को और खराब बना दिया है. मंगलवार की रात अहम मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने वाली है. इस डेडलाइन ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है. दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा? क्या हालात और बिगड़ेंगे या कोई समाधान निकलेगा.

खार्ग द्वीप पर हमले, ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर

डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान के खार्ग द्वीप पर लगातार हमले हो रहे हैं. यह द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहां से देश का करीब 90% कच्चा तेल निर्यात होता है. ऐसे में इस इलाके पर हमला सीधे तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है. लगातार हो रहे हमलों ने वहां के हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है.

No Iranian wants to see their country’s infrastructure harmed. An initiative by Iranians: forming human chain around power plants.#Iran #HumanChain #Trump #Netanyahu pic.twitter.com/VpjJJnihQc — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 7, 2026

पावर प्लांट बचाने सड़कों पर उतरे लोग

इस बीच, ईरान के आम नागरिक भी अब इस संकट में खुलकर सामने आ रहे हैं. देश के कई हिस्सों में लोग अपने पावर प्लांट्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. उन्होंने बिजली संयंत्रों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षा का अनोखा तरीका अपनाया है. खासकर तब्रीज शहर में थर्मल पावर प्लांट के बाहर बड़ी संख्या में लोग हाथों में झंडा लेकर खड़े दिखे, जो देश के प्रति उनकी एकजुटता और जिम्मेदारी को दर्शाता है.

ईरान कर रहा जवाबी कार्रवाई की तैयारी

ईरान ने भी साफ संकेत दिए हैं कि वह चुप बैठने वाला नहीं है. उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे, तो वह भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा. ईरान का कहना है कि अब तक उसने संयम बरता है, लेकिन अगर हालात और बिगड़े, तो वह कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा. इससे यह साफ हो जाता है कि आने वाले समय में संघर्ष और तेज हो सकता है.

ट्रंप के बयान से बढ़ रहा तनाव

डेडलाइन खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी काफी चर्चा में है. उन्होंने कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, जो इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है. उनके इस बयान ने तनाव को और बढ़ा दिया है और लोगों में चिंता पैदा कर दी है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या यह टकराव किसी बड़े संघर्ष में बदल जाएगा या नहीं.

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