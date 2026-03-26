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Iran Israel War: 'होर्मुज के रखवाले' को इजरायल ने कर दिया ढेर, बंदर अब्बास में भीषण स्ट्राइक में अलीरेजा तंगसीरी को मार गिराया

Israel-Iran War Latest News: अलीरेजा तंगसीरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना विंग का नेतृत्व करते थे.वर्तमान में होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी की जिम्मेदारी तंगसीरी पर ही थी.

Published date india.com Updated: March 26, 2026 4:19 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Strait of Hormuz

Israel-Iran War Latest update: ईरान-इजरायल की जंग लगभग एक महीने से जारी है. जंग का असर दुनिया के कई बड़े देशों पर पड़ रहा है. फिलहाल इसके खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं. ईरानी सेना के कई कमांडर जंग में मारे जा चुके हैं. ताजा घटनाक्रम में इजरायल ने होर्मुज ब्लॉकेड के इंचार्ज ईरानी कमांडर तंगसीरी को मार गिराने का दावा किया है. दावा किया जा रहा है कि यह हमला ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में हुआ. एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि ईरान की एलीट नौसेना के कमांडर, अलीरेजा तंगसीरी (Alireza Tangsiri) दक्षिणी ईरान में हुए एक हमले में मारे गए हैं.

तंगसीरी की मौत, ईरान के लिए बड़ा झटका

अलीरेजा तंगसीरी , ईरान के शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना विंग का नेतृत्व करते थे. अधिकारी ने आगे बताया कि होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी की जिम्मेदारी तंगसीरी पर ही थी. होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के सख्त पहरे ने मध्य पूर्व से तेल और गैस की आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है. हालांकि, अब तक ईरान की तरफ से तंगसीरी की मौत की पुष्टि नहीं की गई है. अगर इस हत्या की पुष्टि होती है, तो ईरान के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फारस की खाड़ी में उसके नौसैनिक अभियानों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा.

अलीरेजा तंगसीरी कौन थे? (Who Was Alireza Tangsiri)

दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत में जन्मे अलीरेजा तंगसीरी, ईरान-इराक युद्ध और तथाकथित ‘टैंकर युद्ध’ (जो 1980 के दशक में ईरान के साथ अमेरिका का पहला संघर्ष था) के दौरान सेवा देने के बाद IRGC नौसेना में तरक्की करते गये. तंगसीरी ने बंदर अब्बास में IRGC नौसेना के पहले नौसैनिक जिले की कमान संभाली और 2010 से 2018 तक उप-कमांडर के रूप में काम किया. इसके बाद उन्होंने बल के प्रमुख का पदभार संभाला.

28 फरवरी को हुई थी जंग की शुरुआत

तंगसीरी की कथित मौत, जंग शुरू होने के बाद से मारे गए वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की बढ़ती लिस्ट में एक और नाम जोड़ती है. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 28 फरवरी को ही जंग की शुरुआत की थी. ईरान के लिए सबसे बड़ा नुकसान उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत था. इसके बाद इस्लामी गणराज्य के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के पूरे एक तबके को व्यवस्थित रूप से खत्म करने का सिलसिला शुरू हो गया.

कई कमांडरों की जा चुकी है जान

17 मार्च को, वरिष्ठ राजनेता और ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी तेहरान के बाहरी इलाके में एक इजरायली हमले में मारे गए. इस बमबारी में कथित तौर पर उनके परिवार के सदस्यों की भी जान चली गई. कुछ दिनों बाद, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी एक संयुक्त अमेरिकी-इजरायली हमले में मारे गए. उनकी मौत, राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके यह दावा करने के कुछ ही घंटों बाद हुई कि जंग के दबावों के बावजूद ईरान के पास मिसाइल उत्पादन की पूरी क्षमता बरकरार है.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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