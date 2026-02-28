Hindi World Hindi

Iran Israel War Us Joint Attack Operation Roaring Lion 10 Big Updates

मिसाइलों की बारिश, सायरनों की गूंज… इजरायली हमलों से ईरान में अब तक क्या-क्या बदला? 10 पॉइंट्स में जानें

Israel Iran War: ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने साथ मिलकर हमला किया. मिसाइल स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा. आइए जानते हैं अब तक क्या-क्या हुआ.

ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. (Photo from Al Jazeera)

रूस-यूक्रेन और पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष के बीच, अब मिडिल ईस्ट में तनाव की खबरें तेज हैं. शनिवार को इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ‘ऑपरेशन रोअरिंग लायन’ नाम दिया गया. इस कार्रवाई के तहत ईरान के कई हिस्सों में मिसाइल हमले किए गए. इजरायल का दावा है कि यह हमला उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्वगत खतरे को खत्म करने के लिए किया गया.

बता दें कि लंबे समय से ईरान और इजरायल के बीच तनाव बना हुआ था. जिसमें परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और मिलिशिया समर्थन जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं. इजरायली हमलों ने माहौल को और बिगाड़ दिया. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इजरायल- ईरान के हमलों से इस समय कहां पर क्या हालात हैं और अब तक क्या-क्या हुआ? आइए जानते हैं इस खबर में…

ईरान-इजरायल संघर्ष में अब तक क्या-क्या हुआ?

इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ‘ऑपरेशन रोअरिंग लायन’ के तहत ईरान पर मिसाइल हमले किए.

इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के मुताबिक, ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया.

जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए.

कुछ रिपोर्ट्स में ईरान के रक्षा मंत्री नसीरजादे की मौत की खबर सामने आई है.

ईरान के सेना प्रमुख अमीर हतमी के मारे जाने का भी दावा किया गया.

हमलों के बाद पूरे देश में इमरजेंसी घोषित की गई और सायरन बजने लगे.

खाड़ी क्षेत्र में कई उड़ानें रद्द/डायवर्ट हुईं, दुबई समेत बड़े एविएशन हब प्रभावित हुए हैं.

ईंधन की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी, जिससे तेल और तिलहन बाजार में दाम चढ़े.

भारत ने ईरान और इजरायल में रह रहे नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

ईरान में हमले में अब तक 40 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. लोगों में डर का माहौल है.