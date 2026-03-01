By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
खामेनेई के बाद कौन बनेगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर? टॉप दावेदारों की लिस्ट
ईरान-इजरायल तनाव के बीच पूरी दुनिया की नजरें तेहरान के भविष्य पर टिकी हैं. हालिया हवाई हमलों के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि 86 वर्षीय आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद ईरान का नेतृत्व किसके हाथों में होगा.
Iran Next Supreme Leader: अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया भारी हवाई हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान तेहरान की ओर खींच लिया है. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मारे जाने का दावा किया है.
ट्रंप ने खामेनेई की मौत की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है. उन्होंने खामेनेई को इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक करार दिया है. साथ ही उन्होंने ईरानी जनता से सड़कों पर उतर कर अपना देश वापस लेने की अपील की है.
क्या खामेनेई सुरक्षित हैं?
हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. आधिकारिक बयान के अनुसार, खामेनेई जीवित हैं और उन्हें सुरक्षा कारणों से एक गुप्त और सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन हमलों की तीव्रता को देखते हुए अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. इसी बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है खामेनेई के बाद ईरान का भविष्य किसके हाथों में होगा?
ईरान में उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया
ईरान के संविधान के अनुसार, सर्वोच्च नेता का पद सबसे शक्तिशाली होता है. वही सेना, सुरक्षा सेवाओं और देश की प्रमुख नीतियों को नियंत्रित करता है. 86 वर्षीय खामेनेई 1989 से इस पद पर हैं.
ईरान में उत्तराधिकारी का चुनाव कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया या वंशानुगत यानी पारिवारिक परंपरा नहीं है. इसके लिए ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ जिम्मेदार होती है. यह 88 वरिष्ठ इस्लामी विद्वानों का एक समूह है. ये सदस्य खुद गार्जियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित होते हैं. यदि सर्वोच्च नेता का पद खाली होता है, तो यह सभा बंद कमरों में विचार-विमर्श कर नए नेता का चुनाव करती है.
कौन हो सकता है अगला सर्वोच्च नेता?
विशेषज्ञों और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ नाम इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं-
मोहसेन कोमी- ये खामेनेई के बेहद करीबी सलाहकार माने जाते हैं. सत्ता के गलियारों में उनकी गहरी पैठ है, जो उन्हें निरंतरता बनाए रखने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है.
आयतुल्लाह अलीरेजा अराफी- अराफी का धार्मिक तंत्र और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स दोनों में बड़ा कद है. वह ईरान की मदरसा प्रणाली के प्रमुख भी हैं, जिससे उन्हें धार्मिक जगत में काफी सम्मान प्राप्त है.
आयतुल्लाह मोहसेन अराकी- ये असेंबली के पुराने सदस्य हैं और कट्टरपंथी हलकों में उनकी अच्छी पकड़ है. उनका अनुभव उन्हें एक गंभीर दावेदार बनाता है.
गोलाम हुसैन मोहसेनी एजेई- वर्तमान में ईरान के न्यायपालिका प्रमुख एजेई पूर्व खुफिया अधिकारी भी रह चुके हैं. सुरक्षा बलों और कट्टरपंथी राजनीतिक गुटों के साथ उनके मजबूत संबंध उन्हें एक शक्तिशाली विकल्प बनाते हैं.
हाशिम हुसैनी बुशेहरी- कुम शहर में शुक्रवार की नमाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी धार्मिक पहचान बहुत मजबूत है. हालांकि चर्चाओं में उनका नाम थोड़ा कम आता है, लेकिन वे एक संभावित उम्मीदवार हैं.
क्या सेना संभाल सकती है कमान?
अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में एक नया पहलू भी सामने आया है. यदि सैन्य हमलों के कारण नेतृत्व में अचानक शून्य पैदा होता है, तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) सत्ता पर अपना प्रभाव बढ़ा सकती है. ऐसी स्थिति में ईरान का झुकाव विशुद्ध धार्मिक नेतृत्व से हटकर एक सैन्य-प्रभावित शासन की ओर हो सकता है. IRGC वर्तमान में भी ईरान की रक्षा और राजनीति में दबदबा रखती है.
ये बदलाव दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण?
ईरान में नेतृत्व का परिवर्तन केवल वहां का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि इसका वैश्विक असर होगा. नया नेता परमाणु कार्यक्रम पर क्या रुख अपनाता है, इससे वैश्विक सुरक्षा तय होगी. लेबनान, यमन और सीरिया में सक्रिय ईरानी समर्थित समूहों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. क्या नया नेता ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति को शांत कर पाएगा?
ईरान वर्तमान में एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है. आने वाला समय यह तय करेगा कि तेहरान अपनी पुरानी धार्मिक परंपराओं पर कायम रहता है या फिर वहां की शक्तिशाली सेना (IRGC) शासन की बागडोर अपने हाथों में लेती है.
