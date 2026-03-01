By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सिगरेट से जलाई थी खामेनेई की फोटो, अब मौत पर मनाया जश्न - ईरानी महिला का Video वायरल
ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग नाचते-गाते नजर आए. इनमें वो महिला भी थी, जिसने खामेनेई की फोटो जलाकर सिगरेट सुलगाई थी.
साल 2026 की शुरुआत में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की फोटो जलाकर सिगरेट पीने वाली महिला खूब वायरल हुई थी. अभी जब मध्य पूर्व में तनाव जारी है, तो यह महिला फिर चर्चा में आ गई है. इस महिला का नाम मोर्टिशिया एडम्स बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसका नया वीडियो सामने आया है. इस बार वह खामेनेई की मौत की खबरों के बाद जश्न मनाती दिखाई दी. वीडियो में वह भीड़ के साथ सड़कों पर नाचते-गाते नजर आई और आसपास मौजूद लोग भी खुश दिखे.
खामेनेई की मौत पर जश्न मनाती दिखी महिला
यह वीडियो ऐसे समय पर सामने आया, जब ईरानी सरकारी मीडिया में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद खामेनेई के मारे जाने की खबरें सामने आईं. महिला ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा – मैंने कहा था कि हम तुम्हारी कब्र पर नाचेंगे. इस पोस्ट में #KingRezaPahlavi हैशटैग का इस्तेमाल भी किया गया, जो 1979 की इस्लामिक क्रांति में अपदस्थ हुए ईरान के आखिरी शाह के बेटे की ओर इशारा करता है.
पहले भी बन चुकी है चर्चा का विषय
मोर्टिशिया एडम्स पहली बार तब सुर्खियों में आई थीं, जब एक वीडियो में वह खामेनेई की तस्वीर को आग लगाकर उसी से सिगरेट जलाती दिखी थीं. इस क्लिप को कई लोगों ने ईरान के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखा. हालांकि बाद में Reuters के फैक्ट चेक में खुलासा हुआ कि यह वीडियो ईरान में नहीं बल्कि कनाडा के ओंटारियो में बनाया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, यह क्लिप एक बैंक शाखा के बाहर रिकॉर्ड की गई थी. महिला ने इंटरव्यू में कहा था कि उसने जीवन का बड़ा हिस्सा ईरान में बिताया, लेकिन अब वह कनाडा में निर्वासन में रह रही है और उसका परिवार अभी भी ईरान में है.
वुमन, लाइफ, फ्रीडम आंदोलन से जुड़ाव
इन तस्वीरों और वीडियो ने ‘वुमन, लाइफ, फ्रीडम’ आंदोलन को मजबूत किया. 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों में महिलाओं ने हिजाब जलाने और बाल काटने जैसे कदम उठाए थे, जो राजनीतिक और सामाजिक आजादी की मांग का प्रतीक बने. ईरान में सुप्रीम लीडर की तस्वीर जलाना गंभीर अपराध माना जाता है, और सार्वजनिक रूप से महिलाओं के धूम्रपान पर भी सामाजिक आपत्तियां रहती हैं. ऐसे में यह विरोध और ज्यादा उग्र और विवादित माना जाता है.
मध्य पूर्व में लगातार बढ़ रहा तनाव
बता दें मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने हालात को गंभीर बना दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेहरान में जोरदार विस्फोट हुए और इजरायल ने कुछ ठिकानों पर हमले का दावा किया. इन घटनाओं के बाद क्षेत्रीय युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो-वीडियो माहौल को और गंभीर बना रहे हैं. फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं.
