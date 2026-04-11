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होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा कर लोकेशन भूल गया ईरान! अब दुनिया नए खतरे में, समुद्र के नीचे ये बड़ी गड़बड़ हो गई
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से दोबारा खोलने में असमर्थ है. ईरान समुद्र के नीचे बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों का पता नहीं लगा पा रहा है.
Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ्तों के लिए सीजफायर के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से दोबारा नहीं खोला जा सका है. अब इसके पीछे एक चौंकाने वाली वजह सामने आ रही है. ईरान ने युद्ध शुरू होते ही इस संकरे समुद्री रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं. लेकिन, अब ईरान को इनकी लोकेशन नहीं पता.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से दोबारा खोलने में असमर्थ है. ईरान समुद्र के नीचे बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों का पता नहीं लगा पा रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स को अमेरिकी अधिकारियों ने ये भी बताया कि अगर ईरान समुद्र में बिछाई गई माइंस का पता लगा भी ले तो इसके पास उन्हें हटाने की क्षमता नहीं है.
अमेरिका लगातार होर्मुज को पूरी तरह से खोलने की मांग कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इसके लिए ईरान पर दबाव भी बना रहे हैं. लेकिन, इसके बाद भी इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह पहले की स्थिति में नहीं आई है. युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता था. युद्ध शुरू के बाद यहां से होने वाला यातायात लगभग न के बराबर रह गया है.
ईरान का क्या कहना है?
ईरान की समाचार एजेंसियों ने हाल ही में एक नक्शा जारी किया था जिसमें दिखाया गया है कि होर्मुज के एक बड़े हिस्से में समुद्री बारुदी सुरंगें बिछी हैं. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भी साफ किया है कि इस इलाके में माइंस हैं. ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज से रोज 15 से ज्यादा जहाजों को पार नहीं करने दिया जाएगा. ईरानी मीडिया द्वारा जारी किए गए नक्शे में समुद्र में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी दिखाया गया है जिसे बफर जोन बताया गया है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने सुरक्षित मार्गों को दर्शाने वाले नक्शे प्रकाशित किए हैं लेकिन, ये मार्ग भी चारों ओर फैले अज्ञात बारूदी सुरंग क्षेत्र से बुरी तरह प्रभावित हैं.
क्यों दुनिया के लिए खड़ा हुआ नया खतरा?
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ईरान ने छोटी नावों का इस्तेमाल करके होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाईं. लेकिन यह काम अव्यवस्थित ढंग से किया गया. यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान ने बिछाई गई हर बारूदी सुरंग की जगह दर्ज की थी या नहीं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक बिछाई गईं माइंस अपनी जगह से हट भी गई होंगी. जानबूझकर कुछ को स तरह से बिछाया गया था कि वे धाराओं के साथ बह सकें. हालांकि, ईरान ने एक संकरा गलियारा खुला छोड़ दिया है जिससे शुल्क देने वाले जहाज गुजर सकें.
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