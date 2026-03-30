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क्या ईरान तैयार कर रहा है आत्मघाती हमलावरों की सेना? क्या है 'जानफदा' अभियान जो अमेरिका से लड़ने के लिए शुरू किया गया

America vs Iran: ईरान ने अपनी प्रभुता पर मंडराते खतरों का हवाला देते हुए अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए 'जान कुर्बान करने को तैयार' वाले लोगों को भर्ती करने का अभियान चलाया है.

Published date india.com Published: March 30, 2026 12:12 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

What is Iran Janfada campaign: पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग अब ज्यादा खतरनाक हो सकती है. ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका अब जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है. हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन मध्य पूर्व में पहुंच रहे हैं. लेकिन, दूसरी तरफ ईरान भी शांत नहीं बैठा है. अब तक मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दे रहे ईरान ने देश में एक खास अभियान शुरू किया है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, ईरान ने ‘जानफदा’ नाम से एक अभियान शुरू किया है. इसका मतलब है जान कुर्बान करना. इस अभियान का मकसद अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती करना है. रिपोर्ट में दावा किया गया है इस अभियान में किशोर उम्र के लड़के भी भर्ती किए जा रहे हैं.

ईरान में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जा रहा है. इसमें कहा गया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले अमेरिकी-जायोनी दुश्मन से लड़ने और अपनी जमीन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय ‘जानफदा’ अभियान शुरू किया गया है.

क्या फिदायीन हमलावर तैयार कर रहा है ईरान?

ईरान ने अपनी प्रभुता पर मंडराते खतरों का हवाला देते हुए अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए ‘जान कुर्बान करने को तैयार’ वाले लोगों को भर्ती करने का अभियान चलाया है. अभी तक इन सैनिकों की भूमिका और संख्या के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. लेकिन, सैन्य विशेषज्ञ ये चिंता जता रहे हैं कि नए लड़ाकों को फिदायीन हमलावरों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

ईरानी सरकार से जुड़े मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बसीज, IRGC और नियमित सेना द्वारा चलाए जा रहे भर्ती केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है. दावा किया जा रहा है कि दस लाख से भी लड़ाके युद्ध के लिए तैयार हैं. IRGC से जुड़े कमांडर इसे अमेरिका के खिलाफ राष्ट्रीय एकता के प्रदर्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं.

क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप?

हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनकी नजर ईरान के तेल पर है और वह इसके प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का तेल लेने का मतलब होगा खार्ग द्वीप पर कब्जा करना. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस तरह के हमले से हताहतों की संख्या बढ़ने और युद्ध लंबा खिंचने का खतरा है. रिपोर्ट में ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के पास बहुत सारे विकल्प हैं. हालांकि, खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए सेना को वहां कुछ समय के लिए रहना होगा.

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ईरान ने खार्ग की सुरक्षा बढ़ाई

फारस की खाड़ी में स्थित छोटा सा द्वीप खार्ग लंबे समय से ईरान की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है. खार्ग द्वीप ईरान के दक्षिण में बुशहर तट से लगभग 55 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है. इसे ईरान ने विशाल तेल निर्यात टर्मिनल के रूप में विकसित किया है. पाइपलाइनों के माध्यम से देश के कई बड़े तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल यहां लाया जाता है और फिर टैंकरों के जरिए दुनिया भर में भेजा जाता है. ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा इसी द्वीप से होकर गुजरता है.

ईरान इस द्वीप की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है और अमेरिका की धमकियों के बाद यहां कि सुरक्षा बढ़ा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने इस द्वीप पर सरफेस टू एयर मिसाइलों के अलावा हजारों सैनिक भी तैनात किए हैं. ईरान ने ये धमकी भी दी है कि खार्ग पर हमला हुआ तो खाड़ी क्षेत्र का कोई भी ऊर्जा भंडार और केंद्र सुरक्षित नहीं रहेगा.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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