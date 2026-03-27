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'Thank You India' लिख ईरान ने इजरायल पर कर दी मिसाइलों की बारिश, नेतन्याहू का पूरा इलाका हुआ धुआं-धुआं

Iran Thanks India: ईरान ने हाल ही में इजरायल पर मिसाइलों से हमला बोला है. नेतन्याहू के देश पर हमला करते हुए मुस्लिम कंट्री ने भारत के लोगों का धन्यवाद किया है.

Published date india.com Published: March 27, 2026 7:06 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
iran missile attack israel
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Iran Thanks India: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. ईरान ने इजरायल की तरफ दागी गई मिसाइलों पर “भारत के लोगों का धन्यवाद” जैसे मैसेज लिखे हैं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. मुंबई में ईरान का वाणिज्य दूतावास और ईरानी मीडिया ने भी इन तस्वीरों को शेयर किया है. इन तस्वीरों में ईरान की एयरोस्पेस फोर्स के लोग नीले मार्कर से मिसाइलों पर मैसेज लिखते दिख रहे हैं. सिर्फ भारत ही नहीं, स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी जैसे देशों के लोगों के लिए भी ऐसे मैसेज लिखे गए हैं. इससे साफ है कि ईरान उन देशों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है जिन्हें वह अपने करीब मानता है.

भारत का नाम क्यों आया सामने

अब सवाल यह है कि आखिर भारत का नाम इसमें क्यों लिया गया. इसके पीछे हाल की कुछ घटनाएं वजह मानी जा रही हैं. ईरान ने हाल ही में कहा था कि वह भारत के जहाजों को  Strait of Hormuz से सुरक्षित गुजरने देगा. यह इलाका काफी अहम है क्योंकि दुनिया का बड़ा तेल कारोबार यहीं से होता है. ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को “दोस्ताना देशों” में शामिल बताया था. इसके अलावा भारत और ईरान के बीच पुराने रिश्ते भी हैं, जो इस समय और साफ नजर आ रहे हैं.

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भारत से मिल रही मदद

इस पूरे मामले में एक और बड़ा कारण भारत से मिल रही मदद है. खासकर जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों से लोगों ने ईरान के लिए मदद भेजी है. लोगों ने पैसे, गहने और जरूरी सामान दान किए हैं. एक महिला ने अपने पति की याद में संभालकर रखा सोना तक दान कर दिया, जिसकी काफी चर्चा हुई. दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने भी इन कोशिशों के लिए भारत का धन्यवाद किया. इतना ही नहीं, बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया. भारतीय बच्चों ने अपने गुल्लक तक दान कर दिए ताकि ईरान के स्कूल के बच्चों की मदद हो सके. यह खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और इसे इंसानियत की मिसाल बताया गया.

भारत की क्या है भूमिका?

इस पूरे मामले में भारत की स्थिति काफी संतुलित नजर आती है. एक तरफ भारत के लोग इंसानियत के तौर पर मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार कूटनीतिक संतुलन बनाए हुए है. भारत ने इस पूरे संकट पर चिंता जताई है और बातचीत से हल निकालने की बात कही है. यह जंग 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद और तेज हो गई थी. तब से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. ऐसे में मिसाइलों पर लिखे गए मैसेज सिर्फ एक प्रतीक हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि जंग के बीच भी देशों के बीच रिश्ते और लोगों की भावनाएं कितनी अहम होती हैं.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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