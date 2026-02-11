Hindi World Hindi

Iran Nuclear Weapon Program Will Weaken Us Israel Council On Foreign Relations Report Claim

Iran News: कर लिया ये काम तो एक झटके में बढ़ जाएगी ईरान की ताकत! फिर कुछ नहीं कर पाएंगे अमेरिका-इजरायल

Iran Vs US and Israel: Council on Foreign Relations की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर तेहरान परमाणु परीक्षण करता है तो अमेरिका-इजरायल कुछ नहीं कर पाएंगे.

Iran Vs US and Israel: वाशिंगटन और तेहरान की वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह ईरान पर दबाव बनाने के लिए दूसरा विमानवाहक पोत मध्य पूर्व में भेज सकते हैं. पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सारे समीकरण बदल जाएंगे और मध्य-पूर्व में अमेरिका और इजरायल की ताकत रातोंरात कम हो जाएगी.

रूस और चीन का सहयोग

Council on Foreign Relations की एक रिपोर्ट कहती है किईरान को चीन और रूस का सहयोग हासिल है. ईरान ने भी रूस की यूक्रेन युद्ध में हर संभव मदद की और ड्रोन-कम दूरी की मिसाइलों मॉस्को को दीं. ऐसे में अगर ईरान परमाणु शक्ति भी हासिल कर लेता है तो वह रूस और चीन के साथ मिलकर इजरायल के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा.

फिर नहीं कर पाएंगे अमेरिका-इजरायल मुकाबला

Council on Foreign Relations के मुताबिक रूएल मार्क गेरेच्ट और CFR के रे टेकेह ने दो साल पहले कहा था कि अमेरिका ने कभी परमाणु शक्ति से लैस देश पर हमला नहीं किया और इजरायल भी ऐसा नहीं करेगा. इस तरह अगर ईरान परमाणु परीक्षण करता है तो अमेरिका-इजरायल कुछ नहीं कर पाएंगे.

ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका हमलों से क्या हुआ

22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु सुविधाओं को बी-2 बम्बर से निशाना बनाया था. इसके बाद भी स्पष्ट नहीं है कि इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कितना नुकसान हुआ है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान का हथियार योग्य यूरेनियम संवर्धन 50 प्रतिशत बढ़ा है. ईरान 10 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम हासिल करने से ज्यादा दूर नहीं है.

कितने दिन में ईरान बना सकता है परमाणु हथियार

कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान कुछ महीनों में हथियार लायक यूरेनियम पा सकता है तो कुछ कहते हैं कि तेहरान ऐसा एक से दो हफ्तों में कर सकता है.हालांकि ई रान का कहना है कि उसका संवर्धन कार्यक्रम शांतिपूर्ण है. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने भी कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने 2003 में निलंबित किए गए परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं किया है.