खामेनेई की अंतिम यात्रा DAY 3: ईरान में सबसे अहम दिन, करोड़ों की भीड़, हाई अलर्ट और कंक्रीट की दीवारें.. 1989 जैसी भगदड़ रोकने के लिए कड़े इंतजाम

1989 की भगदड़ जैसी त्रासदी से बचने के लिए तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में कड़ी सुरक्षा लागू की गई है. ईरान इस आयोजन के जरिए दुनिया को अपनी एकजुटता और ताकत दिखाना चाहता है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 6, 2026, 11:16 AM IST
ईरान में आज सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन! (image- imam khamenei hindi insta)
ईरान में आज सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन! (image- imam khamenei hindi insta)
  • ईरान में खामेनेई की अंतिम यात्रा का तीसरा दिन आज सबसे अहम माना जा रहा है.
  • करोड़ों लोगों की भीड़ को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
  • 1989 जैसी भगदड़ रोकने के लिए ग्रैंड मोसल्ला में विशेष व्यवस्था की गई है.
  • ईरान इस आयोजन के जरिए युद्ध के बाद अपनी एकजुटता और ताकत का संदेश दुनिया को दे रहा है.

ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा का तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में तीसरा दिन आज 6 जुलाई को है. यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल हमलों में उनकी मौत के बाद यह लंबे समय बाद चल रहा राज्य स्तरीय अंतिम संस्कार है. ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा का तीसरा दिन बेहद अहम माना जा रहा है. करोड़ों लोगों की भीड़ को देखते हुए सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में लाखों-करोड़ों लोग जमा हो रहे हैं. सरकार 1989 में पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी के अंतिम संस्कार वाली भगदड़ को दोहराने से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रही है. यह मौका ईरान को युद्ध के बाद अपनी मजबूती दिखाने का भी है. आइए समझते में ईरान किन किन स्तर पर तैयारी कर रहा है.

1. 1989 जैसी भगदड़ रोकने की कोशिश

ईरान इंटरनेशनल और सरकारी सुरक्षा व्यवस्था रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी सरकार इस बार बहुत सतर्क है. 48 साल पहले खुमैनी के अंतिम संस्कार में हुई भगदड़ को याद करते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है. सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है और भीड़ नियंत्रण के खास इंतजाम किए गए हैं.

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2. ग्रैंड मोसल्ला में सुरक्षा इंतजाम

ग्रैंड मोसल्ला मस्जिद परिसर में ताबूत और लोगों के बीच बड़ी-बड़ी कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं ताकि भगदड़ न हो. भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है. अंतिम संस्कार समारोह को रात 10 बजे तक बढ़ाया गया है.

3. युद्ध के बाद मजबूती दिखाने का मौका

28 फरवरी से शुरू हुए इजरायल-अमेरिका युद्ध के बाद यह अंतिम संस्कार ईरान के लिए अपनी एकजुटता और मजबूती दिखाने का बड़ा अवसर है. लोग “डेथ टू अमेरिका” और “डेथ टू इजरायल” के नारे लगा रहे हैं.

4. खामेनेई के तीन बेटों की सार्वजनिक उपस्थिति

रविवार को अली खामेनेई के तीन बेटे मोस्तफा, मेयसाम और मसूद पहली बार सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार में दिखाई दिए. वे ताबूत के पास प्रार्थना करते नजर आए. इससे देश में एकता का संदेश गया.

5. नए सुप्रीम लीडर की अनुपस्थिति

नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे. हमले में वे घायल बताए जाते हैं और सुरक्षा कारणों से सामने नहीं आए हैं.

6. लाखों-करोड़ों लोगों की भीड़

तेहरान में लाखों लोग जमा हुए हैं. पूरे कार्यक्रम में 1-2 करोड़ तक लोग आने की उम्मीद है. समारोह तेहरान, कुम, मशहद और इराक के शहरों में चलेगा.सोर्स: गार्डियन और अल जजीरा.

7. सुरक्षा और व्यवस्था

सरकार ने परिवहन, भोजन और आवास की व्यवस्था की है. चेकपॉइंट्स और सुरक्षा बलों की मदद से भीड़ को संभाला जा रहा है.सोर्स: ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स.

8. अंतरराष्ट्रीय संदेश

यह अंतिम संस्कार दुनिया को दिखा रहा है कि युद्ध के बावजूद ईरान मजबूत है. कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. अंतिम संस्कार का समारोह मशहद में दफनाने के साथ पूरा होगा. ईरान एकजुटता और मजबूती का प्रदर्शन जारी रखेगा.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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