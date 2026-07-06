खामेनेई की अंतिम यात्रा DAY 3: ईरान में सबसे अहम दिन, करोड़ों की भीड़, हाई अलर्ट और कंक्रीट की दीवारें.. 1989 जैसी भगदड़ रोकने के लिए कड़े इंतजाम

ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा का तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में तीसरा दिन आज 6 जुलाई को है. यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल हमलों में उनकी मौत के बाद यह लंबे समय बाद चल रहा राज्य स्तरीय अंतिम संस्कार है. ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा का तीसरा दिन बेहद अहम माना जा रहा है. करोड़ों लोगों की भीड़ को देखते हुए सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में लाखों-करोड़ों लोग जमा हो रहे हैं. सरकार 1989 में पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी के अंतिम संस्कार वाली भगदड़ को दोहराने से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रही है. यह मौका ईरान को युद्ध के बाद अपनी मजबूती दिखाने का भी है. आइए समझते में ईरान किन किन स्तर पर तैयारी कर रहा है.
ईरान इंटरनेशनल और सरकारी सुरक्षा व्यवस्था रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी सरकार इस बार बहुत सतर्क है. 48 साल पहले खुमैनी के अंतिम संस्कार में हुई भगदड़ को याद करते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है. सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है और भीड़ नियंत्रण के खास इंतजाम किए गए हैं.
ग्रैंड मोसल्ला मस्जिद परिसर में ताबूत और लोगों के बीच बड़ी-बड़ी कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं ताकि भगदड़ न हो. भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है. अंतिम संस्कार समारोह को रात 10 बजे तक बढ़ाया गया है.
28 फरवरी से शुरू हुए इजरायल-अमेरिका युद्ध के बाद यह अंतिम संस्कार ईरान के लिए अपनी एकजुटता और मजबूती दिखाने का बड़ा अवसर है. लोग “डेथ टू अमेरिका” और “डेथ टू इजरायल” के नारे लगा रहे हैं.
रविवार को अली खामेनेई के तीन बेटे मोस्तफा, मेयसाम और मसूद पहली बार सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार में दिखाई दिए. वे ताबूत के पास प्रार्थना करते नजर आए. इससे देश में एकता का संदेश गया.
नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे. हमले में वे घायल बताए जाते हैं और सुरक्षा कारणों से सामने नहीं आए हैं.
तेहरान में लाखों लोग जमा हुए हैं. पूरे कार्यक्रम में 1-2 करोड़ तक लोग आने की उम्मीद है. समारोह तेहरान, कुम, मशहद और इराक के शहरों में चलेगा.सोर्स: गार्डियन और अल जजीरा.
सरकार ने परिवहन, भोजन और आवास की व्यवस्था की है. चेकपॉइंट्स और सुरक्षा बलों की मदद से भीड़ को संभाला जा रहा है.सोर्स: ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स.
यह अंतिम संस्कार दुनिया को दिखा रहा है कि युद्ध के बावजूद ईरान मजबूत है. कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. अंतिम संस्कार का समारोह मशहद में दफनाने के साथ पूरा होगा. ईरान एकजुटता और मजबूती का प्रदर्शन जारी रखेगा.
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