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ईरान ने पूरी तरह खोला होर्मुज का रास्ता, इजरायल-लेबनान में सीजफायर के बाद अब बिना रोकटोक गुजरेंगे जहाज

इजरायल-लेबनान में सीजफायर के बाद, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने

Published date india.com Published: April 17, 2026 6:37 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
ईरान ने पूरी तरह खोला होर्मुज का रास्ता, इजरायल-लेबनान में सीजफायर के बाद अब बिना रोकटोक गुजरेंगे जहाज

इजरायल-लेबनान में सीजफायर के बाद, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा सीजफायर के चलते, होर्मुज स्ट्रेट से सभी जहाजों के गुजरने का रास्ता पूरी तरह खोल दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि अब तय समय तक कोई भी कमर्शियल जहाज बिना रुकावट इस समुद्री रास्ते से गुजर सकेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि जहाजों को पहले से तय और समन्वित मार्ग के जरिए ही गुजरने की अनुमति होगी. यह फैसला ऐसे समय पर हुआ है, जब मिडिल ईस्ट में हालात धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

इजरायल-लेबनान सीजफायर से राहत

आपको बता दें कि इजरायल और लेबनान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया था. लगातार हमलों के चलते न सिर्फ दोनों देशों में हालात बिगड़े, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ा. इसी तनाव को कम करने के लिए सीजफायर लागू किया गया, ताकि हालात काबू में आ सकें. इसी सीजफायर के चलते अब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को खोलने का फैसला लिया है, जिससे वैश्विक व्यापार को राहत मिल सके.

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Gargi Santosh

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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