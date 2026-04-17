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Iran Opens Hormuz Strait After Israel Lebanon Ceasefire News Ships Will Pass

ईरान ने पूरी तरह खोला होर्मुज का रास्ता, इजरायल-लेबनान में सीजफायर के बाद अब बिना रोकटोक गुजरेंगे जहाज

इजरायल-लेबनान में सीजफायर के बाद, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने

इजरायल-लेबनान में सीजफायर के बाद, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा सीजफायर के चलते, होर्मुज स्ट्रेट से सभी जहाजों के गुजरने का रास्ता पूरी तरह खोल दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि अब तय समय तक कोई भी कमर्शियल जहाज बिना रुकावट इस समुद्री रास्ते से गुजर सकेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि जहाजों को पहले से तय और समन्वित मार्ग के जरिए ही गुजरने की अनुमति होगी. यह फैसला ऐसे समय पर हुआ है, जब मिडिल ईस्ट में हालात धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

Iran’s Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi says, “In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and… pic.twitter.com/tDmRt0XCD9 — ANI (@ANI) April 17, 2026

इजरायल-लेबनान सीजफायर से राहत

आपको बता दें कि इजरायल और लेबनान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया था. लगातार हमलों के चलते न सिर्फ दोनों देशों में हालात बिगड़े, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ा. इसी तनाव को कम करने के लिए सीजफायर लागू किया गया, ताकि हालात काबू में आ सकें. इसी सीजफायर के चलते अब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को खोलने का फैसला लिया है, जिससे वैश्विक व्यापार को राहत मिल सके.