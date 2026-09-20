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ईरान ने अमेरिका को बताईं युद्ध खत्म करने की 7 शर्तें, साथ में दे डाली चेतावनी भी

Iran War:  ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा कि तेहरान संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है.

Edited By: Vineet Sharan
Updated: September 20, 2026, 8:16 AM IST
ईरान ने अमेरिका को बताईं युद्ध खत्म करने की 7 शर्तें, साथ में दे डाली चेतावनी भी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई. (photo credit, IANS)

Iran War: ईरान का कहना है कि वह अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करना चाहता है. तेहरान ने अमेरिका को अपनी शर्तें औपचारिक रूप से बता दी हैं. बातचीत फिर से शुरू करने के लिए सात शर्तें रखी गई हैं. इसके साथ ही ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वे “निर्णायक युद्ध” के लिए भी तैयार हैं. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक,  ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने बताया है कि कतर ने तेहरान की शर्तें वाशिंगटन तक पहुंचा दी हैं. ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार है.

क्या है ईरान की मुख्य शर्तें

  • सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना
  • ईरान के फ्रीज किए गए फंड को जारी करना
  • नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना

मोहसेन रेजाई ने आगे कहा, इन शर्तों को मानना ​​वाशिंगटन के हित में है. अमेरिका की धमकियों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा. हम निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हैं. मोहसेन रेजाई ने एक्स पर एक पोस्ट भी की है. इसमें उन्होंने पुष्टि की कि अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने के लिए सात शर्तें घोषित की गई हैं. इस पोस्ट में रेजाई ने लिखा, ईरान ने अमेरिकी सरकार के सामने बातचीत शुरू करने के लिए 7 शर्तें रखी हैं. तेहरान का संदेश साफ और स्पष्ट है; अगर वॉशिंगटन खुद बनाई गई मुश्किलों से निकलना चाहता है और उनमें और ज़्यादा नहीं फंसना चाहता, तो उसके पास ईरान के अधिकारों और शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है.

और पढ़ें: ये दौड़ नहीं, उड़ान है... ईरानी महिलाओं ने बिना हिजाब के तेहरान मैराथन में लिया हिस्सा

रेज़ाई ने करा है कि ईरान अमेरिका के एक और हमले की संभावना के लिए भी तैयारी कर रहा है और इसे “बहुत संभव” बताया. उन्होंने कहा कि तेहरान ने सैन्य योजना बदल दी है और अब खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि ईरान ने हाल ही में एक अमेरिकी जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर के पास मल्टी-वॉरहेड एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया है.

ट्रंप ने इस हफ़्ते ‘Axios’ से कहा कि उन्हें ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने या न करने को लेकर एक बड़ा फैसला लेना है. ट्रंप ने कहा था, “क्या मैं अंदर जाकर उन्हें (ईरानी सरकार को) पूरी तरह खत्म कर दूं या नहीं?

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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