  • Hindi
  • World Hindi
  • Iran Pakistan Peace Deal Kamal Kharrazi Attack Middle East Tension

Iran-US Deal: कौन है कमाल खराजी? ईरान का ये नेता पाकिस्तान से कर रहा था 'पीस डील', अमेरिका ने उड़ा डाला उसका ठिकाना

ईरान के वरिष्ठ नेता कमाल खराजी पर अमेरिका-इजराइल ने हमला कर दिया. ये नेता पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता कर रहा था. अब इस स्ट्राइक के बाद से ही माहौल औऱ खराब हो गया है.

Published date india.com Published: April 2, 2026 6:20 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
Iran-US Deal: कौन है कमाल खराजी? ईरान का ये नेता पाकिस्तान से कर रहा था 'पीस डील', अमेरिका ने उड़ा डाला उसका ठिकाना
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है. इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को और जटिल बना दिया है. ईरान के वरिष्ठ नेता और अनुभवी कूटनीतिज्ञ कमाल खराजी पर हुए हमले ने न केवल क्षेत्रीय शांति प्रयासों को झटका दिया है, बल्कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव की आशंकाओं को भी बढ़ा दिया है.
बताया जा रहा है कि कमाल खराजी, जो कभी ईरान के विदेश मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल देश के सर्वोच्च नेतृत्व के बेहद करीबी सलाहकार हैं. वे ईरान की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हाल के दिनों में पाकिस्तान के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर बातचीत कर रहे थे. पाकिस्तान इस मामले में एक तरह से संदेशवाहक की भूमिका निभा रहा था और खराजी ही वह प्रमुख चेहरा थे जिनसे संपर्क साधा जा रहा था.

घर पर हुआ हमला

इसी बीच, तेहरान के एक पॉश इलाके में स्थित उनके घर पर हमला हुआ, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इस हमले को लेकर आधिकारिक स्तर पर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, इन देशों की तरफ से अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
इस हमले का समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दरअसल, हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिका की तरफ से सख्त बयान दिए गए हैं, वहीं ईरान ने भी अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई है. ऐसे में शांति वार्ता के प्रमुख व्यक्ति पर हमला होना कई सवाल खड़े करता है. क्या ये हमला बातचीत को बाधित करने के लिए किया गया, या इसके पीछे कोई और रणनीतिक कारण है. ये अभी साफ नहीं हुआ है.

दिलचस्प है कमाल खराजी की कहानी

कमाल खराजी की कहानी काफी दिलचस्प रही है. उन्होंने अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त की और लंबे समय तक कूटनीति के क्षेत्र में एक्टिव रहे. 1997 से 2005 तक वे ईरान के विदेश मंत्री रहे और उस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर देश का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद वे सुप्रीम लीडर के सलाहकार के रूप में काम करते रहे और आज भी विदेश मामलों में उनकी राय को काफी महत्व दिया जाता है.
इस घटना का सबसे बड़ा असर उन शांति प्रयासों पर पड़ सकता है, जिनमें चीन, तुर्की, पाकिस्तान और कुछ अन्य देश भी शामिल हैं. ये देश मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहे थे. चीन की तरफ से पांच सूत्रीय प्रस्ताव भी दिया गया था, जिसमें युद्धविराम और क्षेत्रीय स्थिरता की बात कही गई थी, लेकिन खराजी पर हुए हमले ने इन प्रयासों को बड़ा झटका दिया है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति जल्द नहीं संभली, तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है. खासतौर पर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ने से तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी असर पड़ सकता है.कुल मिलाकर, ये हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि शांति की कोशिशों पर भी प्रहार माना जा रहा है. आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि ईरान, अमेरिका और अन्य देश इस स्थिति को कैसे संभालते हैं और क्या कूटनीति एक बार फिर हिंसा पर भारी पड़ पाती है या नहीं.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.