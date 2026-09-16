टेकऑफ के दौरान फटा फ्लाइट का टायर, यात्रियों पर गिरा सामान मची अफरातफरी; देखें Video

Iran plane accident: ईरान में टेकऑफ के बाद बोइंग 737 के टायर में खराबी आई और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. उतरते समय केबिन की छत और सामान यात्रियों पर गिरा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है.

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ईरान में फटा फ्लाइट का टायर

Viral Video: ईरान में एक बड़ा विमान हादसा होते-होते बच गया. मंगलवार को सेपहरान एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान मशहद से करमानशाह के लिए उड़ान भर रहा था. टेकऑफ के कुछ ही समय बाद विमान में तकनीकी परेशानी आ गई. इसके बाद पायलटों ने इमरजेंसी घोषित की और विमान को वापस मशहद एयरपोर्ट ले जाने का फैसला किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, विमान के लैंडिंग गियर का एक टायर फटकर अलग हो गया था.

लैंडिंग के दौरान केबिन की छत गिरी

विमान जब वापस एयरपोर्ट पर उतर रहा था, तभी उसके अंदर एक डराने वाला मंजर देखने को मिला. केबिन की छत का अंदरूनी हिस्सा अचानक नीचे गिर गया. इसके साथ ऊपर रखा कुछ सामान भी यात्रियों के ऊपर गिरने लगा. सामने आए वीडियो में विमान के अंदर यात्रियों के बीच अफरा-तफरी दिखाई दे रही है. इस दौरान कई यात्री डर के कारण चीखते हुए नजर आए.

वायरल वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर

ईरानी न्यूज एजेंसी आखरीन खबर की ओर से जारी वीडियो में लैंडिंग के दौरान विमान का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त दिखाई देता है. छत का हिस्सा नीचे आने के बाद विमान के अंदर का कुछ भाग खुला हुआ नजर आया. सामान भी यात्रियों के ऊपर गिरता दिखा. वीडियो में विमान के हिलने के साथ यात्रियों की घबराहट साफ दिखाई देती है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

देखें Video:

An Iranian Sepehran Airlines Boeing 737 was forced to return to Mashhad Airport after a tire reportedly burst shortly after takeoff and the aircraft suffered engine damage. The flight had been heading to Kermanshah. Video from inside the plane showed tense passengers. pic.twitter.com/5yR8l6t3cH — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकले

इस घटना के बीच राहत की बात यह रही कि किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है. विमान के सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया. ब्राजील के न्यूज आउटलेट यूओएल ने रजावी खोरासान प्रांत की सरकार के हवाले से घटना की जानकारी दी. सेपहरान एयरलाइंस के प्रवक्ता हसन जाफरी ने भी बताया कि सभी यात्री सुरक्षित विमान से बाहर आ गए.

टायर फटने की बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं

शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि टेकऑफ के दौरान विमान का एक टायर फट गया था. हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि विमान में तकनीकी परेशानी की असली वजह क्या थी. रिपोर्ट के मुताबिक, विमान के यात्रियों को बाद में करमानशाह जाने वाली दूसरी उड़ान में भेज दिया गया. घटना की पूरी वजह जांच के बाद ही साफ होगी.