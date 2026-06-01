होर्मुज के बाद क्या अब ये समुद्री रास्ता भी होगा बंद? ईरान ने दिए संकेत, अमेरिका को लेकर कही ये बड़ी बात

ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच अब बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को लेकर खतरा बढ़ गया है. जानिए यह समुद्री रास्ता क्यों अहम है, भारत और दुनिया की तेल सप्लाई पर इसका क्या असर पड़ सकता है.

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ईरान के बयान के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी बदला हुआ नजर आया. (Photo from IANS)

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर पहले से चल रहे तनाव के बीच, अब बाब अल-मंडेब स्ट्रेट का नाम भी चर्चा में आ गया है. ईरानी मीडिया एजेंसी तसनीम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका से बातचीत रोकने के बाद, ईरान अब बाब अल-मंडेब स्ट्रेट पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और तेल सप्लाई पर भी पड़ेगा. ईरान ने साफ कहा है कि जब तक इजरायल लेबनान और गाजा में सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक वह किसी तरह की शांति वार्ता या सीजफायर पर आगे नहीं बढ़ेगा.

ईरान के आगे झुके ट्रंप?

ईरान के बयान के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी बदला हुआ नजर आया. उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा, लेकिन आर्थिक और समुद्री नाकेबंदी जारी रहेगी. NBC News को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच काफी बातचीत हो चुकी है और अब वॉशिंगटन कुछ समय के लिए चुप रहकर तेहरान के अगले कदम का इंतजार करेगा. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अमेरिका की चुप्पी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए. ट्रंप ने कहा कि दबाव बनाए रखना ही अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है.

क्यों अहम है बाब अल-मंडेब स्ट्रेट?

अब बात करें कि बाब अल-मंडेब स्ट्रेट बंद होने से क्या होगा? तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है. यह एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को आपस में जोड़ने का काम करता है. यह यमन और अफ्रीका के हॉर्न के बीच स्थित है और इसके दोनों तरफ जिबूती और इरिट्रिया जैसे देश हैं.

बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर जुड़े हुए हैं. आगे चलकर यही समुद्री मार्ग स्वेज नहर तक पहुंचता है, जहां से जहाज यूरोप की तरफ जाते हैं. दुनिया भर का करीब 10 से 12 प्रतिशत व्यापार इसी कॉरिडोर से होकर गुजरता है. इसमें कच्चा तेल, LNG, कंटेनर कार्गो और जरूरी सामान शामिल होते हैं. यही वजह है कि इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा खतरा मानी जाती है.

हुतियों के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिश

होर्मुज की तरह बाब अल-मंडेब पर ईरान का सीधा कंट्रोल नहीं है. लेकिन माना जाता है कि वह यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए यहां अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. हूती पहले भी लाल सागर में कई जहाजों को निशाना बना चुके हैं. हालिया युद्ध के दौरान भी इस इलाके में कई हमले देखने को मिले थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अरब ने हाल के महीनों में लाल सागर के जरिए अपने तेल निर्यात को बढ़ाया है, ताकि होर्मुज पर निर्भरता कम की जा सके. ऐसे में अगर बाब अल-मंडेब में तनाव बढ़ता है, तो सऊदी अरब समेत कई देशों की रणनीति पर असर पड़ सकता है.

भारत पर क्या होगा इसका असर?

अगर बाब अल-मंडेब स्ट्रेट बंद हुआ तो भारत पर इसका ये असर होगा कि देश का बड़ा हिस्सा तेल आयात खाड़ी देशों से आता है. उसका समुद्री व्यापार भी इन अहम रूट्स पर निर्भर करता है. होर्मुज, बाब अल-मंडेब और स्वेज नहर से होकर गुजरने वाले जहाज भारत को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हैं. अगर यहां किसी तरह की रुकावट आती है तो शिपिंग लागत बढ़ सकती है, तेल महंगा हो सकता है और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है.