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'पानी में नहीं मिलेगी पनाह...' ईरान के पास हैं ये 5 हथियार, होर्मुज में दुश्मन को कर देंगे धुआं-धुआं

Iran Weapon for Hormuz: होर्मुज जलडमरूमध्य पिछले लगभग चार हफ्तों से प्रभावी रूप से बंद है. लेकिन, दुनिया के बड़े-बड़े देशों को ईरान के हथियारों से डर लग रहा है.

Published date india.com Published: March 27, 2026 3:11 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
'पानी में नहीं मिलेगी पनाह...' ईरान के पास हैं ये 5 हथियार, होर्मुज में दुश्मन को कर देंगे धुआं-धुआं
(photo credit AI, for representation only)

Iran Weapon for Hormuz: ईरान पर 28 फरवरी, 2026 के इजरायल-अमेरिकी हमले के बाद से ही होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है. चार हफ्ते हो चुके हैं और वैश्विक तेल बाजारों में अफरा-तफरी मच गई है. कहा जा रहा है कि अमेरिका के हजारों मरीन भी तैयार बैठे हैं और 22 से ज्यादा देश होर्मुज खोलने के लिए अभियान चलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस समस्या का कोई स्पष्ट अंत भी नजर नहीं आ रहा है. आइये समझते हैं ऐसा क्यों हैं.

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे-जैसे ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नाकेबंदी को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं. दूसरी ओर उन्होंने मध्य पूर्व में हजारों और सैनिक तैनात करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं. तेल टैंकरों के लिए अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा देने पर भी विचार कर रहे हैं. लेकिन, उन्हें भी मालूम है कि होर्मुज में युद्ध आसान नहीं है क्योंकि ईरान अत्याधुनिक हथियारों से लैस है.

1. जमीन आधारित मिसाइलें (Land-based missiles)

ईरान की 167 किलोमीटर लंबी तटरेखा का मतलब है कि उसकी मिसाइल बैटरियों की पहुंच बहुत गहरी है. उन्हें नष्ट करना मुश्किल है क्योंकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है.

2. पनडुब्बियां (Submarines)

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के कई नौसैनिक जहाजों और बड़ी पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया है, लेकिन छोटी पनडुब्बियां अभी भी संभावित खतरा बनी हुई हैं. इन छोटी पनडुब्बियों को मिजेट कहा जाता है.

3. समुद्री सुरंगें (Sea mines)

ईरान के पास छोटी नावों के जरिए सुरंगें बिछाने की बड़ी क्षमता है. उसने अगर होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछानी शुरू कर दीं तो उनसे निपटना अधिक कठिन हो जाता है.

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4. छोटी नावें (Small boats)

ऐसा माना जाता है कि ईरान कुछ छोटे चालक दल वाले जहाजों और बिना चालक दल वाले सतही जहाजों को तैनात कर रहा है. ये विस्फोटकों से भरी ‘ड्रोन नावें’ हैं जो टैंकरों पर हमला कर सकती हैं.

5. हमलावर ड्रोन (Attack drones)

ईरान के पास ‘शाहेद’ हमलावर ड्रोन हैं. ये काफी सस्ते हैं. इसलिए ईरान बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन कर रहा है. दूसरी ओर, उन्हें मार गिराने के लिए आवश्यक मिसाइलों की कीमत लाखों (डॉलर) में होती है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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