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ट्रंप-नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाओ और ले जाओ 580 करोड़... ईरान ने दुश्मनों की हत्या के लिए रखा इनाम, संसद में ला रही बिल
ईरान के इस फैसले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार का हमला फिलहाल टाल दिया है. ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और UAE जैसे गल्फ देशों के नेताओं ने बातचीत को मौका देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था. इसलिए हमला टाला गया.
ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Netanyahu) की हत्या को लेकर इनाम का ऐलान किया है. ईरान ने कहा कि दोनों की हत्या करने करने वालों को 58 मिलियन (भारतीय रुपये में 580 करोड़ रुपये) का इनाम दिया जाएगा. इसके लिए ईरानी संसद में बिल लाया जा रहा है.
‘द टेलीग्राफ’ और ‘अल जजीरा’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी कर रहा है. आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा, “हम ईरानी संसद में इससे जुड़ा एक बिल जल्द लाएंगे. इस बिल का नाम इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई होगा.”
ईरानी सांसद महमूद नबावियन ने कहा,”संसद जल्द इस बिल पर वोटिंग कर सकती है, जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है.”
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