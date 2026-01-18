  • Hindi
ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 5,000 लोग मारे गए, जिनमें लगभग 500 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं. ये हिंसा 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे घातक मानी जा रही है.खासकर कुर्द क्षेत्रों में हालात सबसे गंभीर रहे.

ईरान में खौफनाक हिंसा; प्रदर्शनों ने ली अब तक 5,000 जानें, सरकार ने दी आतंकवादियों की चेतावनी

Iran Protest: ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब तक देश के लिए सबसे घातक बन चुके हैं. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 5,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग 500 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं. यह हिंसा 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे ज्यादा जानलेवा बताई जा रही है. प्रदर्शन मुख्य रूप से आर्थिक कठिनाइयों और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ शुरू हुए, लेकिन जल्दी ही बड़े पैमाने पर व्यापक विरोध में बदल गए.

विशेष रूप से कुर्द क्षेत्रों में स्थिति अत्यंत गंभीर रही. प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मौजूदा शासन व्यवस्था के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई. इस दौरान भारी सुरक्षा बलों की तैनाती, इंटरनेट शटडाउन और कड़ी पुलिस कार्रवाई ने हिंसा को कम करने में मदद की, लेकिन इसका प्रभाव सीमित रहा.

ईरानी अधिकारियों ने इस हिंसा के लिए ‘आतंकवादी और सशस्त्र दंगेबाजों’ को जिम्मेदार ठहराया है’. तेहरान का दावा है कि ये तत्व निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहे थे और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे. सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका और इजराइल पर भी विरोध प्रदर्शन के पीछे साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘हम देश को युद्ध में नहीं घसीटेंगे, लेकिन अपराधियों को बक्शा नहीं जाएगा.’

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या या निष्पादन जारी रहा, तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ईरानी नेतृत्व ने निर्धारित बड़े पैमाने पर निष्पादन रद्द कर दिया और इसके लिए उनका धन्यवाद भी किया. हालांकि, ईरानी न्यायपालिका ने संकेत दिए हैं कि निष्पादन प्रक्रिया जारी रह सकती है.

आर्थिक असंतोष

विशेषज्ञों का कहना है कि हालात अब कुछ हद तक शांत हुए हैं, लेकिन देश में सामाजिक और राजनीतिक असंतोष अभी भी गहरा है. प्रदर्शनकारियों की मांगें आर्थिक सुधार, मानवाधिकारों की सुरक्षा और धार्मिक नेतृत्व में बदलाव तक सीमित हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ने गंभीर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए, तो भविष्य में बड़े और हिंसक विरोध प्रदर्शन होने की संभावना बनी रहेगी. ईरान में यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक असंतोष का दर्पण भी हैं. इन घटनाओं से स्पष्ट है कि देश में वर्तमान शासन और नागरिकों के बीच गहरी खाई बन चुकी है.

