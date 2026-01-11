Iran Protest: ईरान प्रोटेस्ट बना कत्लेआम, 500 से ज्यादा मौतें: अमेरिका-इजराइल को धमकी

  • Hindi
ईरान में चल रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए की गई सख्त कार्रवाई में अब तक कम से कम 538 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं. इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण सही जानकारी सामने आना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद बड़े शहरों में प्रदर्शन जारी हैं.

January 11, 2026
Iran Protest: ईरान में जारी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई ने हालात को बेहद विस्फोटक बना दिया है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, सरकार की इस क्रूर कार्रवाई में अब तक कम से कम 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आशंका जताई जा रही है कि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. बीते दो हफ्तों में 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. ये आंकड़े अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने जारी किए हैं, जो ईरान के भीतर मौजूद नेटवर्क के जरिए सूचनाओं की पुष्टि करती है.

ईरानी सरकार ने अब तक राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आधिकारिक मृतक संख्या की पुष्टि नहीं की है. इंटरनेट सेवाएं बंद होने और अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स पर रोक के चलते स्वतंत्र एजेंसियों के लिए हालात का आकलन करना बेहद मुश्किल हो गया है. एसोसिएटेड प्रेस ने भी कहा है कि वह मौतों की संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका.

इंटरनेट ब्लैकआउट और बढ़ता डर

इंटरनेट बंदी और सूचना नियंत्रण के कारण अधिकार समूहों को डर है कि सुरक्षा एजेंसियों के कट्टरपंथी धड़े और अधिक सख्ती अपना सकते हैं. इसके बावजूद रविवार को तेहरान और ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट्स से साफ है कि विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा.

अमेरिका का समर्थन और बढ़ता वैश्विक तनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘ईरान आजादी की ओर बढ़ रहा है, शायद पहले से कहीं ज्यादा.’ उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका मदद के लिए तैयार है. व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम साइबर हमलों से लेकर सैन्य कार्रवाई तक के विकल्पों पर विचार कर रही है, हालांकि अभी किसी फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

ईरान की संसद की कड़ी चेतावनी

इसी बीच ईरान की संसद में कट्टरपंथी स्पीकर मोहम्मद बाघेर क़ालिबाफ ने अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यदि ईरान पर हमला हुआ तो ‘अमेरिकी सैन्य ठिकाने, बेस और जहाज वैध लक्ष्य होंगे.’ उनके बयान के बाद संसद में ‘डेथ टू अमेरिका’ के नारे गूंज उठे.

विशेषज्ञों का मानना है कि जून में इजराइल के साथ हुए 12 दिन के संघर्ष में ईरान की वायु रक्षा को भारी नुकसान पहुंचा था, ऐसे में खुला युद्ध ईरान के लिए जोखिम भरा हो सकता है. अंतिम फैसला देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई (86) के हाथ में है. मौजूदा हालात ईरान को राजनीतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद नाज़ुक मोड़ पर ले आए हैं.

