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'अगर तेल के ढांचे पर हमला हुआ तो...', ट्रंप की धमकी के बाद खाड़ी देशों को ईरान की खुली चेतावनी
Iran Threat to Gulf Countries: ट्रंप की सख्ती के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल ढांचे पर हमला हुआ तो चार गुना जवाब दिया जाएगा. होर्मुज को लेकर तनाव बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है.
Iran Threat to Gulf Countries: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति और तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है. हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की कड़ी टिप्पणियों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने वॉशिंगटन का साथ दिया, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
ईरान के उपराष्ट्रपति एस्माइल सघाब एस्फहानी ने साफ कहा कि अगर देश के तेल ढांचे जैसे तेल कुएं या पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है, तो उसका जवाब ‘चार गुना’ होगा. उनका बयान साफ संकेत देता है कि ईरान अब केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है. उन्होंने कहा कि ‘हमारी गणित अलग है एक के बदले चार.’
होर्मुज को लेकर टेंशन
यह बयान ऐसे समय में आया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को लेकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है. ये जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम तेल रूट्स में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है. अगर यहां कोई भी व्यवधान होता है, तो उसका असर पूरी दुनिया के ईंधन बाजार पर पड़ता है.
ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और उस पर दबाव बनाए रखने से उसकी तेल आपूर्ति व्यवस्था चरमरा सकती है. उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान को रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है और वहां की सैन्य और पुलिस व्यवस्था भी वित्तीय संकट का सामना कर रही है.
इसी बीच, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर ग़ालिबाफ ने भी अमेरिका को चुनौती देते हुए एक तरह का ‘मैथमैटिकल फॉर्मूला’ पेश किया. उन्होंने कहा कि ईरान के पास ‘सप्लाई कार्ड्स’ हैं जैसे होर्मुज, बाब-अल-मंदेब और तेल पाइपलाइन, जिनका इस्तेमाल अभी पूरी तरह नहीं किया गया है.
गालिबाफ के अनुसार, अमेरिका के पास भी जवाबी विकल्प हैं, जैसे अपने तेल भंडार का इस्तेमाल करना या मांग को कम करना. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गर्मियों के दौरान, जब तेल की मांग सबसे ज्यादा होती है, होर्मुज बंद हो जाता है, तो अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू सकती हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक दबाव और शक्ति प्रदर्शन भी छिपा है. खाड़ी देशों के लिए ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें एक तरफ अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने हैं, तो दूसरी ओर ईरान के गुस्से से भी बचना है.
इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ा दी है. तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों और सरकारों दोनों को अलर्ट कर दिया है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या कूटनीतिक रास्ता निकलता है या हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं.
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