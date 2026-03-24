क्या खत्म होने वाली है ईरान-इजरायल की जंग? ट्रंप से बात करने को तैयार हुआ ईरान, माननी पड़ेगी यह शर्त!

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क्या खत्म होने वाली है ईरान-इजरायल की जंग? ट्रंप से बात करने को तैयार हुआ ईरान, माननी पड़ेगी यह शर्त!
Israel-Iran War Update: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होने के संकेत मिले हैं. अगर मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है.
मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आने लगी है. सबसे बड़ा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दिख रहा है, जहां सप्लाई चेन टूटने से तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इस वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है. खासकर उन देशों के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं जो तेल के आयात पर निर्भर हैं. अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा.
अमेरिका से बात करने को तैयार हुआ ईरान
इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान अब अमेरिका की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार हो गया है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बात हुई है. अलग-अलग मध्यस्थों के जरिए मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिससे यह समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या युद्ध को खत्म करने का कोई रास्ता निकल सकता है. यह संकेत जरूर है कि दोनों पक्ष पूरी तरह टकराव के बजाय बातचीत का विकल्प खुला रखना चाहते हैं.
तो क्या ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा?
ईरान ने साफ किया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता और इसके लिए जरूरी गारंटी देने को भी तैयार है. हालांकि, वह अपने लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार चाहता है. इसके साथ ही ईरान की यह भी मांग है कि उस पर लगे सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं. उसका कहना है कि अगर कोई ऐसा समझौता होता है जिसमें उसके राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें, तो वह उस पर विचार करने के लिए तैयार है. लेकिन फिलहाल ईरान सीधे आमने-सामने बातचीत की बजाय बैकचैनल डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दे रहा है.
ट्रंप के बयान और बदलती रणनीति
डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मुद्दे पर सख्त और नरम दोनों तरह के संकेत दिए हैं. एक तरफ उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर कुछ शर्तें पूरी नहीं हुईं. तो कड़े कदम उठाए जाएंगे. वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ समय के लिए हमलों पर रोक भी लगाई. ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, जिससे उम्मीद जगी है कि तनाव कम हो सकता है. उनकी रणनीति से यह साफ है कि अमेरिका दबाव और बातचीत दोनों रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है.
क्या खत्म हो सकता है युद्ध?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बातचीत वास्तव में किसी ठोस समझौते में बदल पाएगी. फिलहाल स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देशों के बीच संवाद की शुरुआत एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है. अगर कोई समझौता होता है, तो इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है, बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट भी स्थिर हो सकता है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये बातचीत किस दिशा में जाती है और क्या दुनिया को इस तनाव से राहत मिल पाती है.
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