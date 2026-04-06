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Iran Rejects Us Ceasefire Ten Conditions Middle East Tension

'सीजफायर नहीं, जंग का पूरा अंत चाहिए...', अमेरिका को ईरान का सख्त जवाब, सामने रखीं ये 10 शर्तें

ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकराते हुए 10 सख्त शर्तें रख दी हैं. उसने साफ कहा कि सिर्फ अस्थायी शांति नहीं, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए. इस रुख से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है.

Iran US ceasefire Update: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया है. ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया है और इसके बजाय 10 शर्तों वाला एक फ्रेमवर्क पेश किया है. ये जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया, जो इस समय दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है.

ईरान का रुख बिल्कुल साफ है. वह केवल अस्थायी युद्धविराम नहीं चाहता, बल्कि ‘स्थायी शांति’ की मांग कर रहा है. उसके प्रस्ताव में कहा गया है कि सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को खत्म किया जाना चाहिए, जिसमें लेबनान और गाजा जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं.

होमुर्ज को लेकर बड़ी मांग

ईरान की प्रमुख मांगों में से एक है स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज पर कंट्रोल भी शामिल है. ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है. ईरान चाहता है कि इस रास्ते पर उसका अधिकार मान्यता प्राप्त हो और वह जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित कर सके.

परमाणु को लेकर मांग

इसके अलावा, ईरान ने आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने की मांग भी रखी है. लंबे समय से लगे इन प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है. साथ ही, उसने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की भी बात कही है. एक और अहम मुद्दा परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है. ईरान ने अपने प्रस्ताव में ये साफ किया है कि उसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (Nuclear Non-Proliferation Treaty) के तहत यूरेनियम समृद्ध करने का अधिकार मिलना चाहिए. हालांकि, अमेरिका लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

अमेरिका ने क्या कहा?

इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कई विकल्प हैं और वह अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर जरूरी हुआ तो बातचीत के जरिए समाधान भी निकाला जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के अलावा मिस्र और तुर्की भी इस मामले में अहम भूमिका निभा रहे हैं. ये देश दोनों पक्षों के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़ें.

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