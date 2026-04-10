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होर्मुज में नक्शा 'बेच' रहा ईरान, कीमत है 18.49 करोड़ रुपये, जानें क्या है इस मैप में

Strait of Hormuz: ईरान ने होर्मुज में मौजूद सभी तेल जहाजों के लिए एक रेडियो संदेश प्रसारित कहा कि अगर कोई भी जहाज बिना अनुमति के यहां से गुजरने का प्रयास करेगा, तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा.

Published date india.com Published: April 10, 2026 7:07 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
होर्मुज में नक्शा 'बेच' रहा ईरान, कीमत है 18.49 करोड़ रुपये, जानें क्या है इस मैप में
(photo credit AI, for representation only)

Strait of Hormuz: ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई गई है. गुरुवार को देश की समाचार एजेंसियों की ओर एक नक्शा भी जारी किया गया है, जिसमें दिखाया है कि होर्मुज के एक बड़े हिस्से में समुद्री बारुदी सुरंगें बिछी हैं.

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से 9 अप्रैल तक की तारीखों वाले चार्ट गुरुवार को समाचार एजेंसियों आईएसएनए और तासनिम की ओर से प्रकाशित किए गए हैं. इसमें होर्मुज के नक्शे में ‘खतरे का क्षेत्र’ (Danger Zone) चिह्नित एक बड़ा गोला दिखाया गया था. ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज से रोज 15 से ज्यादा जहाजों को पार नहीं करने दिया जाएगा.

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होर्मुज के इस नक्शे को समझें

इस नक्शे में फारती और अंग्रेजी दोनों भाषा लिखती है. नक्शे में जहाज आने और जाने के दो रास्ते भी दिखाए गए हैं. जो बिल्कुल ईरान के समुद्र तट के करीब से होकर गुजरते हैं. साथ ही एक मैप पर माइन और रास्ते के बीच के इलाके पर लिखा है, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम. यानी समुद्र में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है, जहां न माइन है और जहां से न जहाज गुजरेंगे. यह इलाका एक बफर जोन की तरह काम करेगा.

(photo credit AI, for representation only)

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पड़ेगा तेहरान टोल देने का दबाव

द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नक्शे से साफ है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर दो मिलियन डॉलर यानी 18.49 करोड़ रुपये देने का दबाव होगा. हर जहाज सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि वो जिस रास्ते से गुजरेगा, वहां कोई समुद्री बारुदी सुरंग न हो. यह नक्शा ऑयल शिप के लिए बेहद महंगा पड़ने वाला है.

टोल के कारण तेल की कीमत बढ़ेगी

तेहरान ने दो सप्ताह के संघर्ष-विराम के नाजुक शुरुआती दिनों के दौरान भी तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से भारी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी शुल्क की मांग कर रहा है, जिससे भी तेल की कीमत बढ़ेगी.

यह वही समुद्री रास्ता है, जिसका इस्तेमाल जहाज इस जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए करते थे. यह फारस की खाड़ी का एक संकरा मुहाना है, जिससे कभी दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार का 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता था.

अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश

इस संदेश और नक्शे जारी करने का मकसद अमेरिका पर दबाव बनाना हो सकता है, क्योंकि संघर्ष-विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और शुक्रवार को पाकिस्तान में आगे की बातचीत शुरू होने वाली है.

बुधवार को ईरान ने चेतावनी भी दी कि यदि तेल टैंकर बिना अनुमति के होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने का प्रयास करेंगे तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा. ईरान संघर्ष-विराम के दौरान इस मार्ग पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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