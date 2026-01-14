  • Hindi
  • World Hindi
  • Iran Religion Before Islam Did Iranian Women Have Equal Rights With Men

इस्लाम से पहले ईरान में किस धर्म का था बोलबाला? क्या ईरानी महिलाओं को मिले थे पुरुषों से बराबरी का अधिकार?

Iran Protest: इस्लाम से पहले ईरान का समाज पारसी मूल्यों पर आधारित था, जहां महिलाओं को कानूनी और राजनीतिक समानता प्राप्त थी. 1979 की क्रांति ने इन प्रतीकों को बदल दिया, और आज का संघर्ष उसी पुरानी पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तलाश का हिस्सा है.

Published date india.com Published: January 14, 2026 2:42 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Iran Protest
इस्लामिक क्रांति से पहले महिलाओं की चर्चित तस्वीरें

साल 2026 की शुरुआत में ईरान एक बार फिर आर्थिक तंगी और गिरती करंसी के कारण विरोध प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है. इन प्रदर्शनों के बीच दुनिया यह जानने को उत्सुक है कि सदियों पहले का ईरानी समाज कैसा था? सातवीं सदी में अरबों की जीत से पहले, जब वहां इस्लाम नहीं था, तब महिलाओं की स्थिति क्या थी और समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा था? आइए, इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं.

इस्लाम से पहले का मुख्य धर्म पारसी

सातवीं सदी की शुरुआत तक ईरान मुख्य रूप से पारसी (Zoroastrian) राष्ट्र था. यह दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना पैगंबर जरथुस्त्र ने की थी. पारसी धर्म ने न केवल ईरान की आध्यात्मिकता को गढ़ा, बल्कि वहां की न्याय व्यवस्था और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया. इस धर्म का मूल मंत्र ‘हुमता, हुखता, हुवर्श्ता’ (अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म) था.

reddit user Iran before islamic kranti

इस्लाम से पहले महिलाओं की तस्वीर (रेडिट यूजर ने इस पिक को शेयर किया है)

पारसी धर्म की खासियत

पारसी धर्म की सबसे बड़ी खासियत अहुर मज़्दा (सर्वोच्च ईश्वर) में अटूट विश्वास और बुराई के खिलाफ निरंतर संघर्ष है. पारसी दर्शन में सच्चाई (अशा) को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था. इसमें अग्नि और जल को पवित्र माना जाता था, जो शुद्धता के प्रतीक थे. यह धर्म अंधविश्वास के बजाय व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक समानता पर जोर देता था, जिसका सीधा प्रभाव महिलाओं के सामाजिक दर्जे पर पड़ा.

ससानियन साम्राज्य में महिलाओं के कानूनी अधिकार

प्राचीन ईरान के ससानियन साम्राज्य (224-651 ईस्वी) में महिलाओं के पास आज के मुकाबले काफी आधुनिक कानूनी अधिकार थे. वे न केवल संपत्ति की मालिक हो सकती थीं, बल्कि उन्हें विरासत में धन पाने और स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चलाने की भी आजादी थी. कानूनी विवादों में वे अदालत में गवाही दे सकती थीं और कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने परिवार की पूरी संपत्ति का प्रबंधन अकेले संभाल सकती थीं.

राजनीति और युद्ध के मैदान में महिलाओं का रुतबा

ईरानी इतिहास गवाह है कि महिलाएं केवल घरों तक सीमित नहीं थीं. 7वीं सदी में रानी बोरान और रानी अजरमिदोख्त ने ससानियन सिंहासन पर बैठकर साम्राज्य का शासन संभाला था. शाही परिवारों की लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाती थी. ऐतिहासिक किताबें बताते हैं कि उस दौर में महिलाएं डॉक्टर, उच्च प्रशासक और यहां तक कि सैन्य अधिकारी के रूप में भी सेना का नेतृत्व करती थीं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सामाजिक रीति-रिवाज और ‘पर्दा’

अक्सर यह माना जाता है कि पर्दा केवल इस्लाम के साथ आया, लेकिन प्राचीन ईरान में ‘घशियेह’ नामक एक वस्त्र का चलन था. हालांकि, यह आज की तरह अनिवार्य नहीं था. यह मुख्य रूप से कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए एक स्टेटस सिंबल या सामाजिक दर्जे का प्रतीक था. किसान, व्यापारी और कारीगर महिलाएं बिना किसी पाबंदी के सार्वजनिक स्थानों पर घूमती थीं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थीं.

क्या महिलाओं को थी पुरुषों के बराबर आजादी?

पारसी धर्म में पुरुष और महिला को आध्यात्मिक रूप से समान माना गया है. महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र अग्नि मंदिर के समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं. हालांकि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को शक्तिहीन नहीं माना जाता था. उन्हें चुनाव करने, शिक्षा प्राप्त करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अधिकार प्राप्त था, जो उस दौर की अन्य सभ्यताओं के मुकाबले काफी उन्नत था.

इस्लामिक क्रांति की मुख्य वजहें

इतिहास का रुख तब बदला जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई. इसके पीछे मुख्य वजह शाह मोहम्मद रजा पहलवी का अत्यधिक पश्चिमीकरण (Westernization), बढ़ती आर्थिक असमानता और राजनीतिक दमन था. शाह ने धर्मनिरपेक्षता को इतनी तेजी से लागू किया कि पारंपरिक और धार्मिक वर्ग ने इसे अपनी संस्कृति पर हमला माना. इसी असंतोष ने अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में क्रांति को जन्म दिया, जिसने ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य में बदल दिया.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.