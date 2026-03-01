  • Hindi
ईरान के हमले में 21 घंटे में इजरायल-अमेरिका को हुआ कितना भारी नुकसान, उधर तेहरान ने खो दीं 85 स्कूली छात्राएं और 200 लोग

Israel Iran War: इजरायल में एक महिला के मारे जाने और 121 लोगों के घायल होने की खबर है. इराक में भी दो लोगों की भी जान गई है.

Published: March 1, 2026 7:46 AM IST
By Vineet Sharan | Edited by Vineet Sharan
(photo credit reuters, for representation only)

Israel Iran War: अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत उनके परिवार के 4 सदस्यों और 40 बड़े नेता-कमांडर मारे गए हैं. पर ईरान के हमलों से अमेरिका इजरायल को कितना नुकसान हुआ है, आइये समझते हैं.

इजरायल में 1 की मौत, 121 घायल

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की नेशनल इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि शनिवार को देश भर में हुए हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 121 अन्य घायल हो गए.

मैगन डेविड एडोम (MDA) ने रविवार सुबह जारी एक बयान में कहा कि ज्यादातर घायलों को कम चोट लगी है. पैरामेडिक्स ने देश भर में कुल 121 घायलों को मेडिकल इलाज दिया और अस्पतालों में पहुंचाया, जिनमें शामिल हैं. पचास साल की एक महिला जो मारी गई, 2 मरीजों की हालत ठीक है, और 119 की हालत हल्की है.

(photo credit reuters, for representation only)

तेल अवीव में ईरान के मिसाइल हमले में ये मौत हुई और लगभग एक चौथाई लोग इसी हमले में घायल हुए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. मौके से मिले वीडियो और तस्वीरों में एक इमारत की दीवार टूटी हुई दिख रही है, जिसका कंक्रीट और सरिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है.

ईरान ने कहां-कहां किए हमले

  • दुबई, अबू धाबी, रियाद और दोहा समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं.
  • ईरान ने मध्य पूर्व में स्थित अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर बैलेस्टिक मिसाइलों से हमला किया है
  • इजरायल समेत ईरान ने एक साथ 8 देशों पर जवाबी हमला किया है
  • ईरान ने आइलैंड किंगडम में US नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया
  • बहरीन के मनामा शहर और कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके की आवाज सुनी गई है

ईरानी हमलों में कुल कितने लोगों की मौत

इराक में कुल 2 लोगों की मौत हुई है. वहीं अबू धाबी में एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है. यूएई ने कहा है कि वह ईरान के हमलों का जवाब देगा. 

इजरायल की ओर से हमले जारी

ईरान में खामेनेई की मौत के बाद भी इजरायल के हमले में जारी हैं. आईडीएफ ने बारी जारी कर बताया है कि इजरायल रविवार को ईरान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में करीब 30 ठिकानों पर हमले कर रहा है. ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें पता है कि खामेनेई के बाद कौन उत्तराधिकारी होने वाला है.

