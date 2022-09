ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने अमेरिकी पत्रकार के साथ तय इंटरव्यू इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान हिजाब पहनने से इनकार कर दिया. यह मामला ऐसे समय समय में सामने आया है जब महसा अमिनी की मौत को लेकर ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. अमिनी को ईरान की पुलिस ने कथित हिजाब सही से नहीं पहनने के लिए हिरासत में लिया था.Also Read - टेक्नोलॉजी के सहारे महिलाओं को जबरन हिजाब पहनाने में जुटा ईरान।EXPLAINED

Protests are sweeping Iran & women are burning their hijabs after the death last week of Mahsa Amini, following her arrest by the “morality police”. Human rights groups say at least 8 have been killed. Last night, I planned to ask President Raisi about all this and much more. 1/7

— Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022