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क्या मौत के 95 दिन बाद नसीब होगी कब्र! ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने की तैयारी, जानें कहां होंगे दफन?

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को सुपुर्द ए खाक करने की तैयारी की जा रही है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 3, 2026, 6:52 AM IST
क्या मौत के 95 दिन बाद नसीब होगी कब्र! ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने की तैयारी, जानें कहां होंगे दफन?
अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई का अंतिम विश्राम स्थल मशहद में होगा. (photo credit IANS, for representation only)

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई (Ayatollah Seyed Ali Khamenei) की मौत के 95 दिन बीतने के बाद अब उनके अंतिम संस्कार के संकेत मिल रहे हैं.

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तास्निम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान के अधिकारियों ने इस्लामिक क्रांति के दिवंगत नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के लिए विदाई समारोह और अंतिम यात्रा की योजनाओं की घोषणा की है. विदाई समारोह तीन दिन का होगा और अंतिम यात्रा 24 घंटे की होगी. उधर, बुधवार को कुवैत, इराक, बहरीन और एरबिल में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं. आईआरजीसी (IRGC) ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमलों की ज़िम्मेदारी ली है. एक बयान में, IRGC ने कहा कि यह हमला ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका के हमले के जवाब में किया गया था.

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28 फरवरी को हुई थी मौत

अयातुल्ला खामेनेई 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल के आक्रामक युद्ध के पहले दिन मारे गए थे.

कहां होंगे दफन

संबंधित अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई का अंतिम विश्राम स्थल पूर्वोत्तर शहर मशहद में इमाम रज़ा (AS) का पवित्र तीर्थस्थल होगा.

IRGC के हाथों में होगी कमान

खोरासान रज़ावी प्रांत में आस्तान कुड्स रज़ावी संगठन और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने तीर्थयात्रियों की मेजबानी करने और दफन समारोह आयोजित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

क्या है ईरान का बयान

तेहरान के सांस्कृतिक और सामाजिक मामलों के उप महापौर मोहम्मद अमीन तवाकोलिजादेह ने कहा कि शहीद इमाम की विदाई, अंतिम संस्कार और दफन समारोहों के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, जिनमें पूरे देश के राष्ट्रीय संस्थानों और नगर पालिकाओं की भागीदारी है.

इन दो जगहों में से एक का चुनाव

कार्यक्रम स्थल को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे तेहरान के मुसल्ला (विशाल प्रार्थना कक्ष) और इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक इमाम खुमैनी के मकबरे में से किसी एक के रूप में चुना जाएगा. इसके बाद, शहीद नेता के पार्थिव शरीर को पवित्र शहर कोम और फिर मशहद ले जाया जाएगा, जहां इसी तरह के समारोह आयोजित किए जाएंगे. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस शहर में बड़ी संख्या में विदेशी आएंगे, विशेष रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और कश्मीर क्षेत्र से.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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