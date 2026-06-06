'असली दुश्मन पहचानें आप ', लेबनानी राष्ट्रपति से क्यों बोला ईरान?

Iran Lebanon: लेबनानी राष्ट्रपति के 'मोल-भाव' बयान पर ईरान ने उन्हें नसीहत दी है.

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जोसेफ औन ने ईरान पर अमेरिका के साथ मोलभाव का आरोप लगाया था. ईरान ने इसी का जवाब दिया है. (photo credit IANS, for representation only)

Iran Lebanon: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन पर तंज कसा है. इससे पहले जोसेफ औन ने ईरान पर अमेरिका के साथ मोलभाव का आरोप लगाया था और कहा था कि ईरान लेबनान को मोल-भाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है. ईरान को ऐसा करना बंद करके बातचीत करना चाहिए.

अब्बास अराघची ने जोसेफ औन को क्या दी नसीहत

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्बास अराघची ने लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन को सोशल पोस्ट के जरिए नसीहत दी कि असल दुश्मन को पहचाननें की कोशिश करें. साथ ही अराघची ने औन के साक्षात्कार का एक क्लिप साझा किया.

औन ने यूएस मीडिया को दिया था इंटरव्यू

सीएनएन को दिए इंटरव्यू में औन ने कहा कि लेबनान के आंतरिक मामलों में ईरान बिल्कुल भी दखल न दे. इसके अलावा उन्होंने तेहरान पर आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ अपनी बातचीत में वो लेबनान को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है.

औन ने ईरान को कहा, यह आपका देश नहीं है, यह हमारा देश है. हमें आप (अमेरिका के साथ) सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अस्वीकार्य है. साथ ही उन्होंने हिज्बुल्लाह से भी अपील की. उन्होंने कहा, इस संघर्ष का अंत हिंसा या युद्ध नहीं है बल्कि केवल और केवल संवाद और कूटनीति है. हिज्बुल्लाह को इसी रास्ते पर चलना होगा.

अब्बास अराघची ने क्या कहा

अराघची ने औन के इसी इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, राष्ट्रपति औन की बातों से ऐसा लगता है जैसे लेबनान के 1/5 हिस्से पर ईरान ने कब्जा किया हो, एक-चौथाई आबादी को विस्थापित किया हो और हर दिन बमबारी कर रहा हो. मिस्टर प्रेसिडेंट, लेबनान को अपने असली दुश्मन से बचाएं.”

क्या हैं लेबनान के हालात

लेबनानी सेना भी इजरायली हमलों का शिकार बन रही है. रॉयटर्स के मुताबिक, लेबनानी सेना ने बताया कि शुक्रवार को दक्षिण लेबनान में खारदाली-नबातीह रोड पर इजरायली सेना की मिलिट्री गाड़ी को निशाना बनाया गया. हमले में एक ऑफिसर समेत कई लेबनानी सैनिक मारे गए.

क्या है लेबनानी सेना की रणनीति

लेबनानी सेना हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच टकराव में शामिल होने से बचती रही है और लगातार खुद को इससे अलग करने की कोशिश करती दिखा है. उधर, हिज्बुल्लाह की रणनीति बिल्कुल अलग है. ईरान पर अमेरिका-इजरायल की ओर से 28 फरवरी को संयुक्त हवाई हमले के बाद हिज्बुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी थी. इसके बाद 2 मार्च से इजरायल का जवाबी हमला शुरू हुआ.