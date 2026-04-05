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'नेतन्याहू की राह पर चले तो...', अब ईरान ने भी दे डाली ट्रंप को खुली चेतावनी, ये क्या कह दिया
ट्रंप और ईरान के बीच जारी तनाव में अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर संकट बढ़ गया है. जानिए इस टकराव का वैश्विक राजनीति और तेल सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा.
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने की चेतावनी दी थी. उन्होंने साफ कहा कि अगर तय समय तक समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका कड़े कदम उठा सकता है. उनके बयान में सख्ती के साथ-साथ गुस्सा भी साफ झलक रहा था, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी. इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि दोनों देशों के बीच तनाव अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है.
ईरान का पलटवार और तीखी चेतावनी
इसके जवाब में ईरान ने भी कहा कि अमेरिका खुद को जिंदा नर्क की ओर धकेल रहा है. ईरानी नेताओं ने आरोप लगाया कि अमेरिका की आक्रामक नीति पूरे मिडिल ईस्ट को संकट में डाल सकती है. उनका कहना था कि युद्ध जैसी स्थिति सिर्फ एक देश को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगी. इस प्रतिक्रिया से साफ है कि ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है.
सोशल मीडिया पर जुबानी जंग तेज
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़े शब्दों में पोस्ट करते हुए ईरान को सीधे धमकी दी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो वे पावर प्लांट और पुलों को निशाना बना सकते हैं. इसके जवाब में ईरान से जुड़े आधिकारिक हैंडल्स ने तंज कसते हुए ट्रंप के बयान को गैर-गंभीर और बचकाना बताया. इस तरह सोशल मीडिया अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक टकराव का मंच बन गया है.
तेल और रणनीतिक दबाव का प्लान
इस पूरे विवाद के केंद्र में होर्मुज स्ट्रेट है, जो दुनिया के लिए बेहद अहम तेल मार्ग माना जाता है. ट्रंप ने संकेत दिए कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो अमेरिका ईरान के तेल संसाधनों पर भी बड़ा कदम उठा सकता है. इसका मतलब यह है कि यह लड़ाई सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है. ऐसे में इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.
दोनों देशों के बीच बढ़ रहा संकट
इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि हालात काफी नाजुक हो चुके हैं. एक तरफ अमेरिका दबाव बनाकर समझौता चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है. अगर दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ता है, तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया पर पड़ेगा. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह तनाव कम होगा या और ज्यादा बढ़ेगा.
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